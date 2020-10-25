秋冬來件西裝吧！許路兒、宋安示範如何穿出性感帥氣

時髦的西裝穿搭，可以給人一種Effortless Chic輕鬆別緻的感覺。喜事國際時尚集團旗下複合式精品通路品牌團團國際時尚TUAN TUAN FASHION，近來聚焦討論「無性別意識」，尤其以西裝俐落的輪廓版型、男女皆能同穿搭配的用料設計，展現突破性別的自信。

身為喜事營運長的宋安，也特別拍攝了一系列穿搭示範look，其中以紐約新銳品牌AREA的水晶流蘇短版毛呢西裝外套配水晶流蘇毛呢短裙的造型，展現出柔美中又復古優雅的精緻感。另外TUAN TUAN X GAUTE聯名系列的單品，無論是限量米白短版西裝或海軍藍雙排釦等訂製款，都非常簡約俐落，在領子、釦子等細節處也能感受到細膩的剪裁與裝飾巧思。