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秋冬來件西裝吧！許路兒、宋安示範如何穿出性感帥氣
時髦的西裝穿搭，可以給人一種Effortless Chic輕鬆別緻的感覺。喜事國際時尚集團旗下複合式精品通路品牌團團國際時尚TUAN TUAN FASHION，近來聚焦討論「無性別意識」，尤其以西裝俐落的輪廓版型、男女皆能同穿搭配的用料設計，展現突破性別的自信。
身為喜事營運長的宋安，也特別拍攝了一系列穿搭示範look，其中以紐約新銳品牌AREA的水晶流蘇短版毛呢西裝外套配水晶流蘇毛呢短裙的造型，展現出柔美中又復古優雅的精緻感。另外TUAN TUAN X GAUTE聯名系列的單品，無論是限量米白短版西裝或海軍藍雙排釦等訂製款，都非常簡約俐落，在領子、釦子等細節處也能感受到細膩的剪裁與裝飾巧思。
Club Monaco歡慶35周年，邀請了多位時尚名人演繹秋冬系列新裝。Tatler Taiwan雜誌總編輯李瑜，身穿細格紋女版西裝外套和同款長褲，內裡巧妙搭配白T恤，融入休閒年輕的風格。另外，同樣也是擁有許多追蹤者的許路兒，則是用自己品牌的深藍色條紋西裝外套配高腰短褲、帆布鞋，優雅俏皮的氣質超吸睛。
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