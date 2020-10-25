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專屬Logo明年底前就消失！PRADA再生尼龍4大必買重點
PRADA日前正式推出了Re-Nylon再生尼龍系列，超齊全的品項相信一定滿足不少喜愛尼龍材質的消費者。不過這個系列到底有何特殊之處呢？來看小編幫大家整理的幾大重點吧！
★Re-Nylon再生尼龍系列的專屬Logo
這次的所有產品上都配有Re-Nylon再生尼龍系列的Logo，以回收箭頭代表可持續性的材料特質。而因應品牌整體政策，2021年底之前會全面以Re-Nylon再生尼龍取代PRADA現在所有的尼龍商品，屆時這個Logo就不會再出現了，所以這次推出的商品又更具收藏價值。
★向經典致敬的細節設計
PRADA第一款尼龍商品—尼龍背包出現在1984年，那也是尼龍首次進入精品世界的里程碑。這次Re-Nylon再生尼龍系列就特別向該款包包致敬，特別在連身裙的設計加上正面口袋、金屬帶扣及織紋肩帶，將配飾和服裝融合，也像是讓包包以佯裝的面貌重生，呼應了Re-Nylon 再生尼龍系列循環再造、化舊為新的理念。
★只是增加另一種汙染？
也許有人會認為，只要有生產就會持續造成對生態環境的剝削，但Re-Nylon再生尼龍系列聚焦在永續、循環不息概念，所有面料都是透過收集世界各地海洋和堆填區的塑膠廢料、漁網和紡織纖維廢料，再經由循環再造而成。就算現在製成商品後等到使用者丟棄的那天，物料經解聚及淨化過程，都可以再轉化成新聚合物再加工成紗線，可以無限循環再造，製造成新的尼龍面料。並特別選用ECONYL®，可將生產原生尼龍紗線對全球暖化的影響減少高達90%。
★透氣的穿著體驗
PRADA把旗下兩種標誌性尼龍面料首次以可持續的Re-Nylon再生尼龍呈現，Prada Gabardine尼龍以絲織機紡織而成，面料精細而耐穿、並富光澤感。而Piuma 尼龍則是一種極為細緻輕巧的尼龍，呈現絲的質感和觸感。在有些單品上也特別做細節的孔洞或挖空剪裁，增加透氣舒適度。
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