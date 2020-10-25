迎萬聖節！Disney x Pandora聖誕夜驚魂傑克來了！

萬聖節即將到來，以串飾聞名全球的丹麥品牌Pandora再度與迪士尼（Disney）合作，以熱映電影「聖誕夜驚魂」（The Nightmare Before Christmas）中，身為 「Halloween Town」首腦人物的主角傑克（Jack Skellington）為主角，推出全新吊飾創作。Disney x Pandora聖誕夜驚魂吊飾由 925 銀打造，採用雙層設計，一面以鏤雕出南瓜王傑克的圖騰，另一面則以閃爍彩色琺瑯染上萬聖節的詭譎氛圍，除了慶祝即將到來的萬聖節，也象徵著傑克一步步探尋自我價值、由內而外自我蛻變的歷程。

同時於本月上市的，還有Pandora秋季系列的魔幻創作，一系列作品以神祕主義為發想，將象徵生命奧秘與宇宙能量的符碼戴上手。五指併攏、掌心中盛著一隻眼睛的「法蒂瑪之手」（Hand of Hamsa），是自古代留傳下來的避邪符號，被認為擁有能量、也象徵著生命中的恩典與善意。全知之眼串飾刻畫上帝法眼，寓意帶來幸運。另外還有代表幸運的馬蹄鐵、具有神秘力量的新月等，均以925銀鑄造。而想要善用色彩力量的人，也可以選擇妝點彩色鋯石的經典圓片雙層吊飾，同時亦有心型家庭樹等一系列象徵家族溫暖情誼的作品，串起深刻情感。 Pandora與迪士尼合作推出聖誕夜驚魂串飾迎萬聖節。圖／Pandora提供 （由左至右）夜空與彎月925銀串飾，3,280元；骷髏女孩925銀串飾，1,580元；小鬼Boo 925銀串飾，1,480元；字母 925銀串飾，1,280元。圖／Pandora提供 全知之眼925銀心型串飾，1,480元。圖／Pandora提供 粉色鋯石心型家庭樹925銀吊飾，1,880元。圖／Pandora提供 法蒂瑪之手925銀吊飾，1,280元。圖／Pandora提供 （由左至右）夜空與彎月925銀串飾，3,280元；Disney x Pandora聖誕夜驚魂925銀吊飾，2,480元；小鬼Boo 925銀串飾，1,480元。圖／Pandora提供 Disney x Pandora聖誕夜驚魂925銀吊飾，2,480元。圖／Pandora提供 心型家庭樹925銀吊飾，1,480元。圖／Pandora提供 Pandora Rose閃耀恆星藍水晶吊飾，2,880元。圖／Pandora提供