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酒廠直送！獺祭全新超越極致限量系列 清酒首登蘇富比

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
「古國泰醫生珍藏美酒（第二部分）」呈獻Dom Pérignon, Rosé 1998一組12瓶，估價22,000港元起。圖／蘇富比提供
「古國泰醫生珍藏美酒（第二部分）」呈獻Dom Pérignon, Rosé 1998一組12瓶，估價22,000港元起。圖／蘇富比提供

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

顯然喜愛並珍藏日本清酒的人口愈來愈多。繼去年底佳士得（Christie’s）香港首次拍賣清酒之後，蘇富比（Sotheby’s）本季也迎來第一次拍賣清酒。即將於10月30日起至11月10日止於網路上舉辦的「Vine 古國泰醫生珍藏美酒（第二部）+ 獺祭超越極致 」專場，將呈獻6瓶日前剛宣佈推出的獺祭「超越極致」山田錦2019年度優勝米限量系列清酒（每瓶估價32,000港元起）。拍品全部由酒廠直送，分別為限量序號23之 1、2、3、6、7及 8。該系列全由山田錦2019年度優勝米釀製而成，全球僅23瓶。本次上拍的每瓶清酒皆有木盒包裝，買家的名字也會以書法寫在盒上。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

獺祭為日本知名清酒品牌，酒廠位處山口縣之山區，享有天然純淨水源。獺祭專注出產最高級的清酒純米大吟釀，以山田錦米「精米步合」至 50%釀製。獺祭也是首個以離心機代替傳統加壓方式的品牌，製成的清酒口感更為順滑，也更純淨。

同時上拍的「古國泰醫生珍藏美酒（第二部分）」，則是歷經半世紀的新加坡重要私人窖藏。古國泰醫生的收藏來自多個主要葡萄酒產區之精品，包括法國波爾多的Gironde、美國Napa區以至意大利Tuscany的珍釀。拍品亮點包括 澳洲最著名的Penfolds Grange 1979至2003年垂直系列，皆為罕有1.5公升大瓶裝。Grange是Penfolds最具標誌性的作品，有「Heritage Icon of South Australia」美譽。

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※飲酒過量，害人害己。

「古國泰醫生珍藏美酒（第二部分）」呈獻Penfolds Grange, Bin 95 1979至2003垂直系列（除1987）共24瓶1.5公升裝，估價15萬港元起。圖／蘇富比提供
「古國泰醫生珍藏美酒（第二部分）」呈獻Penfolds Grange, Bin 95 1979至2003垂直系列（除1987）共24瓶1.5公升裝，估價15萬港元起。圖／蘇富比提供
獺祭「超越極致」單瓶估價32,000港元起，共6瓶限量編號上拍。圖／蘇富比提供
獺祭「超越極致」單瓶估價32,000港元起，共6瓶限量編號上拍。圖／蘇富比提供
「古國泰醫生珍藏美酒（第二部分）」呈獻La Romanée 1976 Bouchard Père et Fils共10瓶，估價70,000港元起。圖／蘇富比提供
「古國泰醫生珍藏美酒（第二部分）」呈獻La Romanée 1976 Bouchard Père et Fils共10瓶，估價70,000港元起。圖／蘇富比提供
獺祭「超越極致」單瓶估價32,000港元起，共6瓶限量編號上拍。圖／蘇富比提供
獺祭「超越極致」單瓶估價32,000港元起，共6瓶限量編號上拍。圖／蘇富比提供

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