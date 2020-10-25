毛蟹、松葉蟹佐A5和牛！樂軒「秋蟹套餐」上桌嘗鮮

年底的消費旺季中，百貨周年慶是最重要的檔期，各家百貨檔期開跑的首日，總是擠滿大批在開門前就排隊準備搶購限量商品的民眾，比較各家商品與促銷優惠更是必做的功課。今年在疫情來襲下，民眾無法出國，各家業者在周年慶幾乎都推出史上最殺的優惠、最低的回饋門檻，要搶攻後疫情時代的報復性消費。

2020-10-24 18:51