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毛蟹、松葉蟹佐A5和牛！樂軒「秋蟹套餐」上桌嘗鮮
秋冬螃蟹正值肥鮮，位於台北晶華酒店B3的「樂軒和牛割烹」即以松葉蟹、毛蟹等名蟹入菜，再搭配日本A5和牛、澳洲9+和牛等食材，藉由多種的料理手法，推出10道式的「雪化妝套餐」，以及11道式的「冬夕燒套餐」，讓民眾享受秋蟹的季節鮮味。
松葉蟹、毛蟹均名列「日本三大名蟹」之中，其中松葉蟹腿肉鮮甜富彈性，蟹膏香濃；毛蟹體型小，蟹肉甘甜、蟹膏濃郁飽滿，兩者各有特色。本季樂軒和牛割烹選用北海道空運來台的野生毛蟹、松葉蟹，以鹽水水煮鎖住蟹肉鮮甜，再挑取細緻蟹肉與蟹膏入菜。
在冬夕燒套餐中，以「海膽毛蟹馬丁尼」開場，將毛蟹肉佐以山藥泥、北海道赤上海膽、海葡萄等配料，並以馬丁尼杯裝盛上桌。「澳洲和牛佐蟹膏」中的松葉蟹膏，以粵菜手法調理，加入薑、麻油、紹興酒增添溫潤香氣，並使用厚切2公分、經炙燒、煙燻的澳洲9+和牛舌，共同帶來和諧的海陸滋味。另還有山藥原塊和牛牛尾湯、A5和牛海膽軍艦、日本A5和牛佐蟹肉、毛蟹味噌燒、海膽松葉蟹松露釜飯等菜餚，每套4,500元。在「雪化妝套餐」中，則可以品嘗到松葉蟹生海苔茶碗蒸、澳洲和牛佐蟹膏、松葉蟹天婦羅、日本A5和牛佐蟹肉、松葉蟹釜飯等菜色，每套3,500元。
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