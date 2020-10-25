滿滿都是炸雞腿！韓式炸雞bb.q「棒腿套餐」1人也能吃

隨著萬聖節即將到來，被譽為「鬼怪炸雞」的韓式連鎖炸雞「bb.q CHICKEN」，將於10月26日至10月31日期間，於指定門市推出「搞怪好時雞」棒腿套餐，讓民眾一次品嘗炸雞腿、炸物、披薩的搭配滋味。另外參與粉絲團活動，還有機會獲得「bb.q獨享餐」。

創業自1995年的bb.q Chicken是連鎖韓國炸雞的代表品牌之一，在韓國當地有超過1,800間分店。又因bb.q CHICKEN因韓劇「孤單又燦爛的神－鬼怪」而爆紅，所以也被暱稱為「鬼怪炸雞」，在許多韓劇中，也都可看見bb.q Chicken的料理。2019年11月，bb.q Chicken正式在台開設首間旗艦店，後又陸續拓展觸角，目前在台北、新北市均有分店。

此次bb.q Chicken所推出的「bb.q搞鬼好時雞」棒腿套餐，以經典的bb.q黃金炸雞腿為主角，共有4種不同的搭配組合。「獨享餐」共有2支黃金炸雞腿，搭配黃金炸物5選1、1罐百事可樂，每份239元。「小資餐」有4支黃金炸雞腿，搭配黃金炸物5選1、2罐百事可樂，每份459元。「分享餐」有8支黃金炸雞腿，搭配黃金炸物5選2、4罐百事可樂，每份899元。至於「全家餐」則有8支黃金炸雞腿，搭配披薩3選1、黃金炸物2份、4罐百事可樂，每份1,159元。限定於外帶外送店「雙連店」、「南昌聯合店」與「三重三和店」販售。

bb.q CHICKEN同步於官方粉絲團抽獎活動，凡於10月31日前上傳10月消費bb.q CHICKEN餐點照到官方粉絲團，就有機會獲得價值239元的「bb.q獨享餐」一份。包括有2支黃金炸雞腿，搭配黃金炸物5選1、1罐百事可樂。