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昆凌、Krystal人美心也美 和Ella同穿粉紅小馬公益T恤

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
昆凌、Krystal、Ella都穿上Pink Pony系列，支持Pink Pony抗癌企劃。圖／Ralph Lauren提供
昆凌、Krystal、Ella都穿上Pink Pony系列，支持Pink Pony抗癌企劃。圖／Ralph Lauren提供

由Ralph Lauren發起的Pink Pony企劃來到2020年正好進入第20周年，這項行之有年的抗癌公益活動，在今年邀集了昆凌、陳嘉樺Ella、林俊傑、鄧紫棋和韓星Krystal（鄭秀晶）、日本超模富永愛（Ai Tominaga）共襄盛舉，穿上Pink Pony系列服裝，支持世界各地的慈善基金會。

Pink Pony企劃由Ralph Lauren Corporation於2000年創立，支持國際抗癌工作，用於資助篩查、早期診斷、治療、教育及病人支援服務等，致力於減少癌症治療資源不均的狀況，並確保病人在癌症初期、有較大機會康復的階段即獲得優質治療；今年度以「More Conversations, More Love」作為企劃，展現「愛是無分語言的溫暖對話」，因應而生的Pink Pony系列也包含新穎的Polo標誌及元素。

Ralph Lauren在全球推出20種不同「愛」的語言T恤，台灣是以中文「愛」為主題，運用粉色、海軍藍、白色和灰色設計，之中每件粉紅色Love／Live T恤的100%收益，以及其他Pink Pony系列商品的25%收益，都將捐贈予Ralph Lauren Corporate Foundation及世界各地的慈善基金會，台灣則計畫捐贈予中華民國乳癌病友協會。

Ella身穿Pink Pony T恤支持抗癌公益活動。圖／Ralph Lauren提供
Ella身穿Pink Pony T恤支持抗癌公益活動。圖／Ralph Lauren提供
Ella身穿Pink Pony T恤支持抗癌公益活動。圖／Ralph Lauren提供
Ella身穿Pink Pony T恤支持抗癌公益活動。圖／Ralph Lauren提供
Krystal身穿Pink Pony T恤支持抗癌公益活動。圖／Ralph Lauren提供
Krystal身穿Pink Pony T恤支持抗癌公益活動。圖／Ralph Lauren提供
鄧紫棋身穿Pink Pony T恤支持抗癌公益活動。圖／Ralph Lauren提供
鄧紫棋身穿Pink Pony T恤支持抗癌公益活動。圖／Ralph Lauren提供
男女同款的粉紅色T恤收益100%捐贈中華民國乳癌病友協會，3,280元。圖／Ralph Lauren提供
男女同款的粉紅色T恤收益100%捐贈中華民國乳癌病友協會，3,280元。圖／Ralph Lauren提供
Pink Pony大馬T恤，4,480元。圖／Ralph Lauren提供
Pink Pony大馬T恤，4,480元。圖／Ralph Lauren提供
Ella身穿Pink Pony T恤支持抗癌公益活動。圖／Ralph Lauren提供
Ella身穿Pink Pony T恤支持抗癌公益活動。圖／Ralph Lauren提供
林俊傑詮釋Pink Pony T恤。圖／Ralph Lauren提供
林俊傑詮釋Pink Pony T恤。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren在全球推出20種不同「愛」的語言T恤。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren在全球推出20種不同「愛」的語言T恤。圖／Ralph Lauren提供
昆凌
昆凌
Pink Pony男款帽T，6,480元。圖／Ralph Lauren提供
Pink Pony男款帽T，6,480元。圖／Ralph Lauren提供
日本超模富永愛穿上Pink Pony T恤。圖／Ralph Lauren提供
日本超模富永愛穿上Pink Pony T恤。圖／Ralph Lauren提供

癌症治療 語言 抗癌

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