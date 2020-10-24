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昆凌、Krystal人美心也美 和Ella同穿粉紅小馬公益T恤
由Ralph Lauren發起的Pink Pony企劃來到2020年正好進入第20周年，這項行之有年的抗癌公益活動，在今年邀集了昆凌、陳嘉樺Ella、林俊傑、鄧紫棋和韓星Krystal（鄭秀晶）、日本超模富永愛（Ai Tominaga）共襄盛舉，穿上Pink Pony系列服裝，支持世界各地的慈善基金會。
Pink Pony企劃由Ralph Lauren Corporation於2000年創立，支持國際抗癌工作，用於資助篩查、早期診斷、治療、教育及病人支援服務等，致力於減少癌症治療資源不均的狀況，並確保病人在癌症初期、有較大機會康復的階段即獲得優質治療；今年度以「More Conversations, More Love」作為企劃，展現「愛是無分語言的溫暖對話」，因應而生的Pink Pony系列也包含新穎的Polo標誌及元素。
Ralph Lauren在全球推出20種不同「愛」的語言T恤，台灣是以中文「愛」為主題，運用粉色、海軍藍、白色和灰色設計，之中每件粉紅色Love／Live T恤的100%收益，以及其他Pink Pony系列商品的25%收益，都將捐贈予Ralph Lauren Corporate Foundation及世界各地的慈善基金會，台灣則計畫捐贈予中華民國乳癌病友協會。
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