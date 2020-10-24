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方塊BAO BAO ISSEY MIYAKE又出新款 小廢包可愛炸了

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
BAO BAO ISSEY MIYAKE推出全新的小廢包款。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
BAO BAO ISSEY MIYAKE推出全新的小廢包款。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供

讓人引頸期盼的BAO BAO ISSEY MIYAKE又出新款了，在2020秋冬正面迎向小廢包、迷你包的流行，以實用、耐裝又具幾何結構趣味的輕巧迷你包作為全新輪廓，既可愛又好裝，成為穿搭的藝術點綴。

BAO BAO ISSEY MIYAKE結合了日本傳統風呂敷的元素，推出了絨面墨褶和透光系列包款。風呂敷簡單來說就是布巾，最早出現在日本室町時期、約莫十四到十六世紀的澡堂，人們在入浴前將脫下來的衣服或小物包起來的方巾，BAO BAO ISSEY MIYAKE也在本季滿足小容量的時尚，帶來小而美的「絨面墨褶」系列；經典的「透光系列」則是以霧面仿皮革的材質，揭開秋冬季的序幕，包款看似小巧輕盈，卻還是能容納得下短夾、手機，具有基本機能性。

此外，雖然受限於疫情，預計在2020年舉行的東京奧運未能如期展開，但BAO BAO ISSEY MIYAKE在本季也結合東奧logo上的日本傳統紋樣，運用了「市松紋」元素，融合在品牌經典的包款配件之上，翻玩傳統元素、賦予嶄新樣貌，創造具有時代感的包款。

Uni透光2經典包，14,600元。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
Uni透光2經典包，14,600元。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
市松透光化妝包，8,600元。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
市松透光化妝包，8,600元。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
Uni透光2經典包，14,600元。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
Uni透光2經典包，14,600元。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
市松透光經典包，17,600元。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
市松透光經典包，17,600元。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
Uni透光2S側背包，13,200元。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
Uni透光2S側背包，13,200元。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
絨面墨褶隨身包，17,600元。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
絨面墨褶隨身包，17,600元。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供

日本 東京奧運

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