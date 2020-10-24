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方塊BAO BAO ISSEY MIYAKE又出新款 小廢包可愛炸了
讓人引頸期盼的BAO BAO ISSEY MIYAKE又出新款了，在2020秋冬正面迎向小廢包、迷你包的流行，以實用、耐裝又具幾何結構趣味的輕巧迷你包作為全新輪廓，既可愛又好裝，成為穿搭的藝術點綴。
BAO BAO ISSEY MIYAKE結合了日本傳統風呂敷的元素，推出了絨面墨褶和透光系列包款。風呂敷簡單來說就是布巾，最早出現在日本室町時期、約莫十四到十六世紀的澡堂，人們在入浴前將脫下來的衣服或小物包起來的方巾，BAO BAO ISSEY MIYAKE也在本季滿足小容量的時尚，帶來小而美的「絨面墨褶」系列；經典的「透光系列」則是以霧面仿皮革的材質，揭開秋冬季的序幕，包款看似小巧輕盈，卻還是能容納得下短夾、手機，具有基本機能性。
此外，雖然受限於疫情，預計在2020年舉行的東京奧運未能如期展開，但BAO BAO ISSEY MIYAKE在本季也結合東奧logo上的日本傳統紋樣，運用了「市松紋」元素，融合在品牌經典的包款配件之上，翻玩傳統元素、賦予嶄新樣貌，創造具有時代感的包款。
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