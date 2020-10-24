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蕭敬騰「不潮不出街」 穿限量紅底鯊魚牙齒鞋 范少勳類似款炫青春
在微博標註「不潮不出街」的蕭敬騰，以Christian Louboutin全新曝光的全球限量600雙鯊魚運動鞋拍照，讓粉絲吶喊「啊啊啊啊啊啊我想當那雙鞋」，照片中他將臉放在鞋側，也讓粉絲歪樓膩喊他睫毛怪。
蕭敬騰以「全球限量一個的我、全球限量600雙的紅底鯊魚牙齒」作為圖說，引來網友留言「太帥了！世界唯一的老蕭」，他手上Christian Loubutin全球限量600雙紫灰色配色Loubishark鞋款，是2020秋冬運動鞋，設計取材自七○年代的田徑運動鞋，特大的尖角呼應品牌的經典鉚釘，維持品牌向來高度存在感的配色與輪廓，鋸齒鞋底特別以銑床塑造外底模，需要長達67小時的工序製成，是招牌紅色、亮白色的搭配，而鞋後方橡膠扇形網格的設計，靈感來自品牌在巴黎維侯多達拱廊街（Galerie Véro-Dodat）開設的首間專門店。
早前Christian Louboutin發佈2021年春夏男女裝系列時，以源自韓國的遊戲應用程式Zepeto舉辦線上虛擬活動，藉由「Loubi World」中的巴黎小酒館、旋轉木馬和Loubi Disco的圓形廣場等，預覽2021年春夏新品；當時品牌即邀請了范少勳體驗此一活動，范少勳也穿上不同配色的Christian Loubutin Loubishark鞋款，展現丹寧穿搭的帥氣年輕。
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