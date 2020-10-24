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時尚戰區展店！MICHAEL KORS推全台唯一包款 溫慶珠重返信義區

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
MICHAEL KORS在信義計畫區A9增設全新專門店，並推出全台唯一限量包款。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS在信義計畫區A9增設全新專門店，並推出全台唯一限量包款。圖／MICHAEL KORS提供

溫慶珠2020秋冬的「煙花」主題系列，將立體剪裁運用在網紗、烏干紗或雪紡材質。圖／ISABELLE WEN提供
溫慶珠2020秋冬的「煙花」主題系列，將立體剪裁運用在網紗、烏干紗或雪紡材質。圖／ISABELLE WEN提供
信義計畫區是時尚品牌展店的必爭之地，近期MICHAEL KORS就進駐A9館，擴增信義計畫區的據點，並且推出全台灣唯一一個MKC Monogram包款；國內設計師溫慶珠ISABELLE WEN同名品牌也在睽違多年後重返信義計畫區，插旗微風信義開設專門店。

MICHAEL KORS A9全新店裝承襲明亮的美式風格，陳列服裝、包款、鞋履及配件，包括2020秋冬全新推出的Soho鍊帶包、環釦Hendrix肩背包以及品牌熱賣的MK老花小包款等等；為歡慶開幕，更特別推出全台灣只有一個的MICHAEL KORS Collection Monogram獨家包款，在義大利手工製作，包款亮點為時髦的MKC金屬 logo，靈感來自設計師Michael Kors青少年時期的手繪字母，鉚釘裝飾更帶有西部牛仔的帥氣風格。

台灣設計師溫慶珠則是在微風信義開設ISABELLE WEN現代藝術時尚舘，將她心中的浪漫轉變為夢境般的所在，也展示最新2020秋冬的「煙花」主題系列，將更多的立體剪裁運用在網紗、烏干紗或雪紡材質，製造輕盈而有量感的輪廓，立裁中性西裝或皮革腰封，則在垂墜浪漫中增添英氣之美；微風信義店也將獨家推出精選特訂服裝系列，限期陳列主題時裝。此外，也引進英國倫敦Harrods百貨香水部的精選香水，以及歐洲獨立設計師品牌的包款、配件，豐富溫慶珠對於時尚的註解。

溫慶珠2020秋冬的「煙花」主題系列形象圖。圖／ISABELLE WEN提供
溫慶珠2020秋冬的「煙花」主題系列形象圖。圖／ISABELLE WEN提供
全台限量一只MICHAEL KORS Collection Monogram鉚釘飾皮革拼接肩背包，59,200元。圖／MICHAEL KORS提供
全台限量一只MICHAEL KORS Collection Monogram鉚釘飾皮革拼接肩背包，59,200元。圖／MICHAEL KORS提供
溫慶珠在微風信義開設ISABELLE WEN現代藝術時尚舘。記者楊詩涵／攝影
溫慶珠在微風信義開設ISABELLE WEN現代藝術時尚舘。記者楊詩涵／攝影
溫慶珠在微風信義開設ISABELLE WEN現代藝術時尚舘，邀請微風女神們示範2020秋冬系列。圖／ISABELLE WEN提供
溫慶珠在微風信義開設ISABELLE WEN現代藝術時尚舘，邀請微風女神們示範2020秋冬系列。圖／ISABELLE WEN提供
MICHAEL KORS在信義計畫區A9增設全新專門店。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS在信義計畫區A9增設全新專門店。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS的Soho 鍊帶包，17,500元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS的Soho 鍊帶包，17,500元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS在信義計畫區A9增設全新專門店。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS在信義計畫區A9增設全新專門店。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Carmen 皮革拼接提包，21,000元 。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Carmen 皮革拼接提包，21,000元 。圖／MICHAEL KORS提供
超模Bella Hadid詮釋MICHAEL KORS Collection的秋冬系列
超模Bella Hadid詮釋MICHAEL KORS Collection的秋冬系列

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