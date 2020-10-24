時尚戰區展店！MICHAEL KORS推全台唯一包款 溫慶珠重返信義區

溫慶珠2020秋冬的「煙花」主題系列，將立體剪裁運用在網紗、烏干紗或雪紡材質。圖／ISABELLE WEN提供 信義計畫區是時尚品牌展店的必爭之地，近期MICHAEL KORS就進駐A9館，擴增信義計畫區的據點，並且推出全台灣唯一一個MKC Monogram包款；國內設計師溫慶珠ISABELLE WEN同名品牌也在睽違多年後重返信義計畫區，插旗微風信義開設專門店。

MICHAEL KORS A9全新店裝承襲明亮的美式風格，陳列服裝、包款、鞋履及配件，包括2020秋冬全新推出的Soho鍊帶包、環釦Hendrix肩背包以及品牌熱賣的MK老花小包款等等；為歡慶開幕，更特別推出全台灣只有一個的MICHAEL KORS Collection Monogram獨家包款，在義大利手工製作，包款亮點為時髦的MKC金屬 logo，靈感來自設計師Michael Kors青少年時期的手繪字母，鉚釘裝飾更帶有西部牛仔的帥氣風格。