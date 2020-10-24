聽新聞
test
0:00 / 0:00
時尚戰區展店！MICHAEL KORS推全台唯一包款 溫慶珠重返信義區
信義計畫區是時尚品牌展店的必爭之地，近期MICHAEL KORS就進駐A9館，擴增信義計畫區的據點，並且推出全台灣唯一一個MKC Monogram包款；國內設計師溫慶珠ISABELLE WEN同名品牌也在睽違多年後重返信義計畫區，插旗微風信義開設專門店。
MICHAEL KORS A9全新店裝承襲明亮的美式風格，陳列服裝、包款、鞋履及配件，包括2020秋冬全新推出的Soho鍊帶包、環釦Hendrix肩背包以及品牌熱賣的MK老花小包款等等；為歡慶開幕，更特別推出全台灣只有一個的MICHAEL KORS Collection Monogram獨家包款，在義大利手工製作，包款亮點為時髦的MKC金屬 logo，靈感來自設計師Michael Kors青少年時期的手繪字母，鉚釘裝飾更帶有西部牛仔的帥氣風格。
台灣設計師溫慶珠則是在微風信義開設ISABELLE WEN現代藝術時尚舘，將她心中的浪漫轉變為夢境般的所在，也展示最新2020秋冬的「煙花」主題系列，將更多的立體剪裁運用在網紗、烏干紗或雪紡材質，製造輕盈而有量感的輪廓，立裁中性西裝或皮革腰封，則在垂墜浪漫中增添英氣之美；微風信義店也將獨家推出精選特訂服裝系列，限期陳列主題時裝。此外，也引進英國倫敦Harrods百貨香水部的精選香水，以及歐洲獨立設計師品牌的包款、配件，豐富溫慶珠對於時尚的註解。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言