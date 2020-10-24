作息不正常依舊有迷人光采！香奈兒奢華極萃能量肽金露

生活作息不正常，已是許多現代人的生活常態，總想在有限的時間中，縮短睡眠來獲得最多時間可利用，但夜晚是肌膚修復的重要時刻，對女性來說，若是睡眠時間變少，也可能讓肌膚無法規律作息。香奈兒為當代忙碌的女性，推出奢華極萃能量肽金露，一抹能找回夜間修護時光，能校正肌膚生理時鐘，找回光彩。

香奈兒調查女性的生活作息，發現許多人都晚睡早起，或時常經歷時差，讓肌膚變得黯淡，少了夜間修復代謝過程，抵禦力也變弱，因此全新研發推出奢華極萃能量肽金露，一擦上，讓肌膚如同進入夜間模式，有著細緻的水精華質地，釋放出精萃油微滴粒子，讓肌膚能快速吸收，還打造2種按摩手法，早上3分鐘、晚上10分鐘，促進皮膚吸收。

奢華極萃能量肽金露添加新成分時光胜肽，讓肌膚重啟循環，並加入香奈兒首創的複合配方「天然花卉複合激萃」，以生長在法國東南部的皇家橙花、種於馬達加斯加的五月梵尼蘭，將兩種植物進行生物發酵，萃取出花卉複合激萃，其中皇家橙花複合激萃，含有豐富類黃酮，幫助肌膚淨化。