燒酒烤烤豬10/30開幕！名字有「ㄓㄨ」 送泰國蝦一盤

對沉浸在韓劇的都會男女來說，「韓式烤肉」配上暖暖的燒酒，是解鬱良方，更是疫情中無法出國實境體驗的小幸福。當韓式烤肉不再有濃濃的「韓味」，而是添加了更多「台灣元素」，消費者是否還願意埋單？新餐廳「燒酒烤烤豬」插旗台北東區，考驗哈韓的味蕾。

這家強調是全新韓式烤肉的「燒酒烤烤豬」，主打從產地到餐桌的「純淨餐桌」新韓式概念，將號稱「台灣國家隊」的究好豬、盤克夏豬與西班牙艦隊的伊比利豬等三款豬肉，鮮甜肉質一次呈現。共同創辦人蔡國鼎表示，許多韓國料理連鎖品牌來台，都面臨無法完全複製的困擾，他直言，「甚至可說80%無法與韓國一致」，「總是少一味」，主要原因來自食材。

於是，他們試著以韓食的文化、精神，搭配台灣食材的特性，重新創作。像是醃蘿蔔，韓國蘿蔔脆甜，台灣蘿蔔帶有辣味，因此在同樣的醃製概念上，加入柚子、浸泡與走水三秘訣，做出「韓式台味」的醃蘿蔔；其他如地瓜沙拉、醃海帶、醃蓮藕等，也都是台灣原創，「在韓國吃不到」，蔡國鼎說，「我們不強調正宗，而是擁有更獨特風味的新韓食」。

韓國人用餐方式也與台灣人大不同，蔡國鼎說，韓國人喜歡「一口菜，一杯酒」，用餐各有專門店，在台灣則要統包，因此，燒酒烤烤豬除了烤肉，也有拌飯、炸雞、鍋物與獨創特調；主要食材則多來自台灣在地。

「烤肉」最難的在於火候、時間的掌握，這裡則全部「交給專業」。共同創辦人之一的廖若瑋指出，燒酒烤烤豬以獨有的「烤烤四訣」，包含以油養盤、控制溫度在300度，以及最適口的厚度、保持焦脆口感，由專人代烤出口味正宗的韓式烤肉。

韓國的「桌邊小菜」文化也搬進餐廳，包含泡菜、馬鈴薯沙拉、辣涼拌豆芽等皆無限量供應。

燒酒烤烤豬10/30正式開幕，10/30~11/30舉凡所有名字裡頭有「ㄓㄨ」諧音的顧客，皆可出示身份證件免費贈「新鮮泰國蝦」一盤。

燒酒烤烤豬

地址：台北市大安區大安路一段51巷22號(捷運忠孝復興站，東區地下街14號出口)

電話：02-2781-9991