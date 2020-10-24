六福村召喚可愛鬼！鬼怪變裝「6折」入園

萬聖節來了，萌鬼出列！六福村打造全台最大萬聖園區「墓碑鎮」，除了嗜血大惡魔、死神、惡靈吉普車等闇黑力量瀰漫園區之外，充滿斑斕色彩的「傑克南瓜園」大小南瓜排列，俏皮可愛，也吸引許多可愛鬼拍照打卡。即日起至11月1日凡是變裝鬼怪入園，即享6折599元(原價999元)入園優惠。

六福村行銷經理黃淑芳表示，六福村萬聖節慶典發起萌鬼任務，接下戰帖的小朋友們，裝扮出最可愛、搞怪的模樣，每逢假日11:00及15:00至墓碑鎮門口旁亡靈吉普車集合，將有鬼王引領可愛鬼們拿起糖果桶前進惡靈大道，大肆搜刮墓碑鎮上的糖果，「光明正大搗蛋討糖去。」

萬聖節搞鬼有理，不管是殭屍或吸血鬼，活動期間只要畫鬼妝、穿鬼裝，全身變裝達50%面積，即可享有現場購票599元(原價999元)優惠。