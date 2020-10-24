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限定1天「重溫天際」！日航+台北老爺「飯店變商務艙」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
日本航空與台北老爺攜手推出「空中饗宴」一泊二食住房專案。圖／台北老爺提供
日本航空與台北老爺攜手推出「空中饗宴」一泊二食住房專案。圖／台北老爺提供

因應疫情，台灣民眾受困已久，各種「類出國」體驗甫推出就秒殺。日本航空與台北老爺酒店也首度攜手，聯合打造限定版的「空中饗宴」一泊二食住房專案，強調原汁原味「機上饗宴重現」，讓國人重溫遨翔天際的感覺。

台北老爺酒店是日航酒店集團在台灣設立的第一家國際日航連鎖飯店，優雅簡約的客房設計，強調貼心與安心的日式尊榮服務準則，完全展現日系品牌酒店的特色。

此次與日本航空合作推出10月29日限定的「空中饗宴」一泊二食住房專案，委請日航空廚指導，台北老爺五星主廚烹飪，重現日航商務艙的主題饗宴，加上全程由日本航空現役空服員服務，搭配航空講座體驗、歷任制服經典重現等，在飯店讓航空迷來場「類飛航」體驗。

「空中饗宴」一泊二食住房專案6,988元起，10月29日(四)一晚限定，限量30間，即日起開放訂購。電話：02-2542-3266轉台北老爺訂房組。

日航指導、台北老爺星廚烹飪，重現日航商務艙的美味餐點。圖／台北老爺提供
日航指導、台北老爺星廚烹飪，重現日航商務艙的美味餐點。圖／台北老爺提供

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