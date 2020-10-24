「線上旅展」懶人包！集團飯店低於2折「一券可多用」

年度旅遊最大盛事台北國際旅展（ITF）將在10月30日到11月2日登場，各大集團飯店陸續推出線上旅展，不論參展與否，都在線上加碼，甚至推出「線上獨家」商品。集團飯店的票券除了「一券可多用」使用彈性大，優惠也更多。

●雲朗觀光住宿券最低2.3折，餐券5.9折起

雲朗觀光集團即起至11月4日舉辦線上旅展，住宿券下殺最低2.3折，餐券優惠5.9折起。目前最熱門的是，雲品溫泉酒店日月潭首次推出「經典山景住宿券」每張8,299元，可享雲品溫泉酒店一泊一食之旅，還有特價47,888元的「經典湖景住宿套券」，內含4間經典湖景房住宿券，相當於雙人入住一泊二食每房每晚11,972元。

另外，君品酒店也首度推出限量1,000張的君品行政套房住宿券，每張優惠4,800元。君品首推的還有平、假日皆適用的「雅緻客房住宿券」，每張優惠6,000元。

雲朗今年也首度推出「南台美食行」3天2夜暢遊券，結合嘉義與高雄在地人氣美食，一套入手即可輕鬆大吃暢玩。餐券優惠，則有「雲品美饌分享券」 每張3,299元，買10張送1張 ，可用於雲品三間餐廳。

●六福線上旅展21折起 入住六福萬怡只要2元

六福旅遊集團即起推出線上旅展，今年首度推出「六福旅遊集團聯合住宿券」 2,000元，可依照不同張數彈性使用於台北六福萬怡酒店、關西六福莊，這也是參展以來最低21折起的超強優惠，尤其是使用2張就可入住價值1.5萬元的六福萬怡卓越客房1晚及早餐2客，再加碼贈2張六福村門票跟1張關西六福莊2,000元平日住宿折抵券，贈品總價值高達3,998元，等同入住五星級飯店再暢玩六福村就只要2元。

使用4張則可享關西六福莊肯亞藍天客房3人住宿1晚，再送早餐3客、超值優惠三選一(晚餐/草原歷險/狐獴觀察體驗)，加碼第4~6人免費入住(不含專案內容)，若於年底前平日入住，再免費升等肯亞綠地房，每日數量有限。

每年熱搶的餐券「台北六福萬怡酒店敘日平日下午茶單人券套組」(10張/套) 5,300元」，平均每人530元。還有不分平假日都適用的「六福村四人套票1,999元」，原價將近4,000元，線上旅展直接下探5折優惠，平均每人不到500元。

●寒舍集團住宿券下殺22折、餐券最低53折起

寒舍集團集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店聯手出擊，於ITF祭出25組人氣明星商品，住宿券下殺史上最低22折，餐券優惠53折起。即日起至11月15日晚上11點59分的「寒舍線上旅展」，獨家優惠祭出Buffet自助餐界兩大天王：台北喜來登「十二廚自助餐雙人券」1,290元起，台北寒舍艾美「探索廚房自助餐雙人券」1,500元起，現享69折起優惠。

今年集團也首度設置「寒舍旅展快閃櫃」，即起至11月8日至台北喜來登、台北寒舍艾美或礁溪寒沐酒店，有人現場販售說明，當場購買可立即使用。優惠首推寒舍艾麗「LA FARFALLA義式餐廳海陸饗宴雙人餐」1,799元，約68折優惠。此外，礁溪寒沐「MU TABLE自助餐券」特惠價每張720元起，買十送一。

●麗緻旅館姊妹飯店住宿券21折起

即日起開跑的麗緻餐旅集團線上旅展，台北亞都麗緻大飯店首度推出新型態「餐廳聯合券」單張8,360元，可任選館內任一餐廳享用，最高可體驗價值近萬元的巴賽麗廳和牛套餐與House Wine共四客； 陽明山中國麗緻大飯店推出「紗帽溫泉房住宿券買一送一」；即將於近期嶄新開幕的烏來璞石麗緻溫泉會館，「燒湯湯屋」雙人體驗優惠2,960元；竹湖暐順麗緻文旅不到3,000元可入手。

台北亞都麗緻大飯店也有卓越客房超值2折住宿，每張2,999元。

●老爺線上旅展高達20種選擇，創新紀錄

老爺酒店集團首次推出全新商品「老爺微環島券」，每套13,200元可任選指定飯店入住，無論是4天3夜奢華假期，或7天6夜的小資旅行，一套入手即可開心暢玩。消費單筆滿額10,000元再抽住宿券好禮，最大獎為老爺酒店5天4夜環島假期套券(價值38,800元)。

此外，「老爺聯合住宿券」向來是旅展熱門商品，每張2,900元，線上滿20張送2張、滿30張送3張，以此類推，換算下來每張2,700元有找。饕客推薦必買的1,680元「聯合餐飲券」，可於集團旗下14家餐廳使用。

●國賓三館聯合住宿券2.6折，人氣Buffet餐券買10送3

10月26日至11月4日於國賓大飯店官網推出線上旅展，首選自由度最高的「國賓三館聯合住宿券」，共有台北國賓、新竹國賓、高雄國賓三館可選擇，每張售價2,800元，等同客房定價下殺2.6折起；另外推出「高雄國賓住宿券」，包括豪華三人客房4,499元、尊榮港景四人房5,799源等四種不同票券，買10張再加贈1張豪華客房住宿券。

新竹及高雄國賓更推出「線上限定餐券」，凡購買新竹國賓「八方燴平日下午茶優惠券/10張一套」，再加碼贈送3張，13張6,600元，等同於77折優惠；高雄國賓「iRiver愛河牛排海鮮自助餐廳餐券/10張一套」優惠9折，分為平日午餐、平日晚餐、假日午晚餐三款套券，皆享買10送1。

●華泰飯店集團1.7折起開賣，1,500元入住台北

創下集團史上最低價，華泰飯店集團即起至11月8日線上旅展，主打史上最低價聯合住宿券，每張面額下殺至1,500元，只要一張即能入住華泰王子大飯店，約1.7折；其他台北三館飯店：華泰瑞舍、HOTEL QUOTE Taipei、HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居，也能依照使用張數超值入住。平假日皆可入住，周六、部分連續假日不加價，2021年2月7日前入住台北各館，加碼免費房型升等禮遇。

此外，亞洲唯一上榜「全球十大國家公園旅宿」的墾丁華泰瑞苑，經典客房住宿券包含兩客早餐4,999元，限量販售100張。

●福泰飯店集團住宿券26折起

福泰飯店集團即起至11月6日舉辦線上旅展，雙人平日住宿券單張1,800含早餐。除了可住宿全台福泰商務飯店、桔子商旅、翡翠灣渡假飯店，也可入住聯盟合作飯店—台北西華飯店、雲林華安大飯店、花蓮美侖大飯店(合作飯店詳細使用張數及方式，依官網說明為準)。

●福容大飯店連鎖餐券每張880元 買10送2

福容大飯店連鎖瞄準10月26日至11月25日於官網推出線上旅展，每年必搶的熱銷商品連鎖餐券每張880元，買10送2平均只要733元；聯合住宿券單張面額2,699元，買10送1，平均2,454元，加碼再贈總價值2,000元餐飲抵用券。

●凱撒祭終極折扣 聯合住宿券2,500元、買5送1

凱撒飯店連鎖今年祭出「減少販售品項、增加多元選擇」的策略，9家飯店共僅推出三項商品，線上旅展主打買5送1的強檔聯合住宿券，以及下殺59折起的聯合餐券。

凱撒飯店連鎖首度推出的聯合住宿券每張2,500元，買5送1，等於每晚2,083元。憑1張住宿券可入住今年全新裝修完成的台北凱撒大飯店，或台北凱達、凱旋酒店、阿樹國際旅店、趣淘漫旅-台北與台南，或者今年6月新開幕的「趣淘漫旅-台東」。憑2張券可入住板橋凱撒與墾丁凱撒。