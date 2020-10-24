中壢SOGO周年慶11月4日開跑　HELLO KITTY消費禮吸客

百貨整年度最重要檔期中壢SOGO周年慶將在11月4日至15日登場，業者喊出12天周年慶挑戰業績12億元，今年更推出經典不敗的HELLO KITTY消費禮及桃園市民卡消費禮，共9款包括精緻烤漆單柄鍋、冷熱兩用冰霸杯、攜帶型休閒摺疊椅、舒適收納抱枕毯、時尚隨行化妝包、兩用設計旅行袋、多功能摺疊桌、不鏽鋼保鮮盒與保溫瓶等，勢必吸引一波消費兌換熱潮。

中壢SOGO22周年慶推出「好運萬萬來歡慶好運抽」，將抽出合計22萬元的高額獎金，持快樂購卡，單筆消費滿2千2，即可獲得壹次抽獎機會，將抽出22名幸運顧客，分別可獲得1萬元購物抵用券，藉此提高顧客參與周年慶促銷的熱度，免排隊等候兌換抽獎券，只要快樂購卡成功累點後，系統直接抽出中獎人。

針對SOGO APP會員大方送出「周年慶300元電子抵用券」，可以使用在1樓女鞋、2至6樓服飾雜貨配件、內衣、香氛、7樓寢飾、床墊、鍋具、香氛，都是周年慶期間最好逛最好買的類別。