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中衛「姐姐款」蕾絲口罩7通路開賣 鋼印有巧思
口罩大廠中衛宣布與「姐姐」謝金燕蕾絲聯名口罩今天開賣，限定販售價每盒10片199元，今天又在臉書粉絲頁進一步貼出開賣通路包括屈臣氏、康是美、7-11、Breeze Super、寶雅、家樂福、分子藥局等7家指定門市或指定分店銷售，但詳細開賣訊息，仍要依通路安排為主。
中衛指出，平常口罩不離身的「姐姐」謝金燕謝金燕，三年前在設計口罩時，其實只有一個概念，就是要設計一款連走星光大道都可戴的口罩。會以蕾絲為出發，則是因爲蕾絲既能高雅也能通俗，各種風格萬搭，可以萬年不退、經典不敗。
中衛口罩上除了有CSD鋼印，姐姐蕾絲口罩的鋼印左上角還多了「sister」鋼印，左下角則有謝金燕的英文名字「 JeannieHsieh」，預計又會引起喜愛特殊口罩的民眾搶購。
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