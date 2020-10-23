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輔仁大學推「神父啤酒」紅蔾、蜂蜜雙口味 11月上市

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
輔仁大學推出新品牌「神父啤酒（Father's Beer）」，並帶來「紅蔾啤酒」、「蜂蜜啤酒」兩種口味。圖 / 翻攝自輔仁大學臉書專頁
輔仁大學推出新品牌「神父啤酒（Father's Beer）」，並帶來「紅蔾啤酒」、「蜂蜜啤酒」兩種口味。圖 / 翻攝自輔仁大學臉書專頁

比利時的修道院僧侶最早從五世紀開始釀製啤酒，營收除了維持僧侶日常支出，同時也用作慈善、或建築、修道院運作。這項有趣的文化傳統現在也台灣誕生了！輔仁大學即將在11月推出新品牌「神父啤酒（Father's Beer）」，推出以台東原生種紅藜為原料的「紅蔾啤酒」與使用新竹、苗栗的龍眼蜜的「蜂蜜啤酒」，瓶標設計也結合插畫與神父剪影，設計感十足。

但其實高等學府釀製精釀啤酒，無論在亞洲、台灣都非首見。例如過往便曾有京都的京都大學與東京的早稻田大學攜手黃櫻株式會社，共同開發出「BLUE NILE」發泡酒、並獲2013年亞洲啤酒杯銅牌；在台灣也有長榮大學和禾餘麥酒在2013年共同開發「蒔醇」黑糖啤酒，以台南關山地區契種的黑糖，結合禾餘麥酒選用、復育的本土大麥為釀製原料，最終獲得2018年The World Beer Awards的World Best Style Winner肯定。

評暨與新產品發表會預定將於11月20日早上於輔大秉雅樓二樓「民生創新發展中心」舉辦，如欲瞭解更多資訊，則也可於臉書搜尋「輔大一粒麥」粉絲專頁。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

長榮大學也曾在2018年與禾餘啤酒合作推出精釀啤酒，並獲世界啤酒大賽肯定。圖 / 翻攝自長榮大學網站
長榮大學也曾在2018年與禾餘啤酒合作推出精釀啤酒，並獲世界啤酒大賽肯定。圖 / 翻攝自長榮大學網站

酒駕 神父

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