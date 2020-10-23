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粉底液、粉餅到底有何區別？櫃姐揭秘：膚質妝感都有差
對愛化妝的女生而言，粉底液與粉餅有什麼區別，或許大家都慢慢搞清楚，但初學者化妝的朋友們，時常會混淆這兩種產品帶來的效果與概念不夠清晰，導致妝感會有差異，到底粉底液、粉餅有什麼不同呢？訪問專業櫃姐後，得到以下答案。
何謂粉底液、粉餅？
粉底最初始的用途，是由醫生為傷燙傷患者遮住臉部瑕疵而準備的，因為具有好的遮瑕力及修飾皮膚的效果，也廣受許多女生們喜愛，往後也發展成了一種化妝品上的必要產品如：氣墊粉餅、粉餅、BB霜等。
如何區別粉底液與粉餅？
粉底液與粉餅的質地上就有很大的不同。粉底液通常會使用玻璃瓶裝，質地為流動性高、延展度好，其中內含有油分與水分較多。
粉餅顧名思義就是被壓製過後成「餅狀」，無論是乾粉餅、溼用粉餅，都是差不多的形狀，皆裝在小盒子中。
使用的膚質區別？
通常粉底液含有較高的水分和油分，適合乾燥肌膚、混和性肌膚的人使用，而若是油性肌膚的人想要用粉底液，通常品牌還會特別跟一般的粉底液區隔開來，也是目前喜愛化妝的人，使用最多的一項商品。
相較粉底液來說，粉餅的含水量與含油量較少，適合在夏天中，被大家拿來當成季節性的化妝品，特別適合油性肌膚拿來當底妝與定妝。但使用粉餅要注意的是，濕的粉餅是用來當底妝，乾粉餅適用來當散粉定妝用，多用於補妝、控油。
使用妝感效果的區別？
想要自然清透感的朋友們，就要選擇貼合度更高的粉底液，當然要打造自然肌、奶油肌、裸妝感、日系少女妝感，選擇液態的粉底絕對沒錯。
而粉餅的效果多為高級霧面感，想要有質感、歐美妝感的女生，選擇粉餅絕沒錯。
粉底液與粉餅的使用時機為何？
使用順序為：妝前乳＞隔離霜（防曬）＞粉底液＞散粉，是底妝的基本標配，而想要快速又能完成定妝的懶人，只需要隔離霜（防曬）加上粉餅，能減少許多上妝的步驟。
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