夏姿飛入故宮特展畫蝶篇 新銳攝影師Kelaer Huang掌鏡
國立故宮博物院北部院區於即日起到12月27日之間舉辦「她——女性形象與才藝特展」，本次展出的其中部分宣傳片，由台灣新銳攝影師Kelaer Huang（克菈爾）拍攝，靈感源自溥靖秋的畫蝶圖，Kelaer Huang以穿上夏姿．陳SHIATZY CHEN 2020秋冬系列的模特兒，來展現饒富東方意境的作品。
本次故宮北部院區的特展內容，分為群芳競秀、女史流芳兩大單元，包括自五代迄於近現代的繪畫，內容勾勒歷代女性風格，後者則為女性藝術家的作品；在這次特展中的畫蝶篇，邀請了攝影師Kelaer Huang以清末民初的畫家溥靖秋花叢蝶舞作品為靈感，為展現鏡頭下的古典蝶影，攝影師Kelaer Huang邀請模特兒穿上夏姿秋冬系列的長洋裝，表現東方古韻。
夏姿秋冬以「覺色」為主題，本次呈現在拍攝中的服裝，是其中的獨家開版圖騰系列長洋裝，圖騰以抽象或具象的中西方戲劇元素為主，例如京劇的頭冠、西方的面具，輪廓則是經典的A-Line線條，強調女性腰臀曲線，稍微提高的合身腰線則在視覺上拉長了腿部線條；裙身藉由打褶的版型，開展為優雅大器的輪廓。鮮黃色蕾絲立領洋裝，以紗線直噴印花完成後再織成緹花，模擬繪畫筆觸的層次感；綠色中式立領洋裝則使用金屬紗線緹花，仿刺繡的立體感帶來華麗奪目的光澤。
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