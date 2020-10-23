夏姿飛入故宮特展畫蝶篇 新銳攝影師Kelaer Huang掌鏡

國立故宮博物院北部院區於即日起到12月27日之間舉辦「她——女性形象與才藝特展」，本次展出的其中部分宣傳片，由台灣新銳攝影師Kelaer Huang（克菈爾）拍攝，靈感源自溥靖秋的畫蝶圖，Kelaer Huang以穿上夏姿．陳SHIATZY CHEN 2020秋冬系列的模特兒，來展現饒富東方意境的作品。

本次故宮北部院區的特展內容，分為群芳競秀、女史流芳兩大單元，包括自五代迄於近現代的繪畫，內容勾勒歷代女性風格，後者則為女性藝術家的作品；在這次特展中的畫蝶篇，邀請了攝影師Kelaer Huang以清末民初的畫家溥靖秋花叢蝶舞作品為靈感，為展現鏡頭下的古典蝶影，攝影師Kelaer Huang邀請模特兒穿上夏姿秋冬系列的長洋裝，表現東方古韻。