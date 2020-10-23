換季必用精華！台、日國民精華登場，發光、保濕都好用

近期天氣多變化，代表進入換季了，許多人換季皮膚也會隨之不穩定，這時候更需要用精華來穩定肌膚，不管是基礎的保濕，還是因為戴口罩，讓肌膚出狀況，更需要讓肌膚發光，台灣與日本品牌，相繼推出新精華液，幫助大家度過換季。

台灣平價保養品牌BFFECT，號稱是國民精華，因為價格好入手，全新推出第三代Kira維他命C發光精華，暱稱為發光瓶，幫助小資族在後疫情時代，解決抗痘、修護與提升明亮度。

發光瓶中，添加左式右旋維他命Ｃ、阿魏酸、沒藥醇、 維生素E乙酸酯，改善肌膚暗沈，提升明亮度，讓發光精華用起來穩定度夠高，提升肌膚亮白感，還能透出光亮。

在日本6秒能賣出一瓶的ASéFFF超滲透肌底修護保濕精華，被稱為日本國民精華，是款高濃度水感美容液，質地不黏膩，讓肌膚能快速吸收，並含有三重神經醯胺配方、維生素原B5，搭配R.H.P修復機制，讓櫻花妹超愛用。