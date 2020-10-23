快訊

清心福全和保麗龍公司涉逃漏稅 估計金額逾4億

11月3日美大選是台灣最危險時刻？ 學者這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

換季必用精華！台、日國民精華登場，發光、保濕都好用

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
換季保養必用精華。圖／摘自pakutaso
換季保養必用精華。圖／摘自pakutaso

近期天氣多變化，代表進入換季了，許多人換季皮膚也會隨之不穩定，這時候更需要用精華來穩定肌膚，不管是基礎的保濕，還是因為戴口罩，讓肌膚出狀況，更需要讓肌膚發光，台灣與日本品牌，相繼推出新精華液，幫助大家度過換季。

台灣平價保養品牌BFFECT，號稱是國民精華，因為價格好入手，全新推出第三代Kira維他命C發光精華，暱稱為發光瓶，幫助小資族在後疫情時代，解決抗痘、修護與提升明亮度。

發光瓶中，添加左式右旋維他命Ｃ、阿魏酸、沒藥醇、 維生素E乙酸酯，改善肌膚暗沈，提升明亮度，讓發光精華用起來穩定度夠高，提升肌膚亮白感，還能透出光亮。

在日本6秒能賣出一瓶的ASéFFF超滲透肌底修護保濕精華，被稱為日本國民精華，是款高濃度水感美容液，質地不黏膩，讓肌膚能快速吸收，並含有三重神經醯胺配方、維生素原B5，搭配R.H.P修復機制，讓櫻花妹超愛用。

而且全系列強調零香料、零色素、零酒精、零防腐劑，讓各種膚質都適合使用。

BFFECT第三代Kira維他命C發光精華／30ml／490元。圖／BFFECT提供
BFFECT第三代Kira維他命C發光精華／30ml／490元。圖／BFFECT提供
ASéFFF超滲透肌底修護保濕精華／30ml／1,580元。圖／ASéFFF提供
ASéFFF超滲透肌底修護保濕精華／30ml／1,580元。圖／ASéFFF提供

換季 日本 維他命

延伸閱讀

2020美容油新品最推6款！3招教你搞懂美容油用法，乾燥脫皮不再來

零瑕疵側臉！34歲韓星劉亞仁會保養 上妝也能養嬰兒肌

天冷皮膚乾癢，擦乳液也沒用？ 洗澡時3個NG行為別再傻傻做了

秋季嘴唇死皮狂冒！曼秀雷敦、Za推潤唇保濕擦出好氣色

相關新聞

夏姿飛入故宮特展畫蝶篇 新銳攝影師Kelaer Huang掌鏡

國立故宮博物院北部院區於即日起到12月27日之間舉辦「她——女性形象與才藝特展」，本次展出的其中部分宣傳片，由台灣新銳攝...

換季必用精華！台、日國民精華登場，發光、保濕都好用

近期天氣多變化，代表進入換季了，許多人換季皮膚也會隨之不穩定，這時候更需要用精華來穩定肌膚，不管是基礎的保濕，還是因為戴...

伯爵Possession 30周年品牌好友Shiva Safai展優雅風範

瑞士鐘表珠寶品牌伯爵（PIAGET）旗下Possession系列邁向30周年，透過可轉動式的設計，創造出靈活變化與自由搭...

尊重材料特性 范承宗逛愛馬仕petit h展找回兒時的純粹

相信對很多藝術家來說，創作是一件最不被設限的事，從靈感出現的那刻到成品誕生的過程，絕對不只有直線這條路可以走，方向也不一...

花‧在日常，生活即是花器：初學者必看！在家DIY高質感花作

「花‧在日常，生活即是花器」，學插花與花藝設計是不少人喜愛的興趣選項。擁有日本池坊花道正教授一級資格的王楨媛Queena...

肉肉控必看／如何炸出肉汁飽滿的日式唐揚炸雞？

你是肉肉控嗎？品質一樣、部位相同的肉，為什麼主廚做的就特別好吃？原來從「選肉、前置作業、掌控火力」，平價食材也能變身五星...

路易莎全飲品「第二杯半價」！10月26日起連5日限時推出

微涼的秋季，連鎖品牌路易莎舉辦連續5日的暖冬慶，10/26~10/30每天早上11:00前，全飲品第二杯半價優惠(單筆同...

麥當勞優惠券快領起來！買一送一、最高省2,833元

台灣麥當勞2020振興優惠再一波，鐵粉最愛的優惠券，即日起開始發送，免消費即可索取，也可直接下載電子版本...

引爆費洛蒙小姐魅力！女人國辦禁距離派對 10/31登場

10月是同志驕傲月，10月31日更是台灣同志遊行，想要在遊行後繼續狂歡嗎？女同志派對品牌「Lez's Meeting女人...

名士表Baumatic系列 斯文風天文台腕表平價誘客

身為Richetmont集團旗下的「名士（Baume & Mercier）」表，過往訴求奢侈腕表中的入門價位帶。品牌20...

玫瑰金、香檳金點綴 CASIO打造女孩專屬美型G-SHOCK表

CASIO旗下的Ｇ-SHOCK向來以強悍功能著稱，多數還帶有陽剛的外觀深受消費者的喜愛。雖然有了Baby-G的誕生，但不...

喜歡鬼滅之刃還是萬聖節？總之有骷髏就是潮！

從近日大熱的動漫「鬼滅之刃」到即將在月底登場的「萬聖節」，鬼魂或骷髏，總帶給人無限聯想。有時候骷髏是鬼魂的象徵、有時成為...

熱門新聞

天氣要變好了！ 今晚雲雨帶將完全遠離台灣 周末穩定

林佳龍：只需一家捷運總公司 雙北桃市長都贊成

高鐵不再幫開購票證明 通勤族痛批「擾民」

韓國打流感疫苗累計25死 陳時中：賽諾菲批號與我不同

麥當勞優惠券快領起來！買一送一、最高省2,833元

3種不同思維 造就「月薪25萬」與「月薪3萬」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。