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旅行好Chill！Suzzi積木分裝瓶 讓生活簡單不麻煩

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign

旅行的開始，動機來自於「生活的壓力」，所以Suzzi希望能將生活及旅行等日常簡化，帶給你生活的便利及舒適。一場愜意輕旅行，不該因為意外小事的發生，導致心情不愉快。

你有遇過開心出遊，但抵達飯店打開行李卻發現，分裝好的洗沐用品漏滿整個行李箱的災難嗎？那個瞬間心情跌到谷底，就算窗外的景在美麗也無心欣賞，一心只想著趕快把這爛瓶子丟掉，清洗著滿是昂貴洗髮精的行李箱。旅行的開端不該是這樣的，Suzzi產品設計師就是崩潰者之一，出差或帶孩子出遊，總是為了一個旅行分裝瓶，搞得自己狼狽又疲憊，於是開始想著，顛覆過往設計思維，以使用者的角度去設計產品，希望產品能更貼近生活、簡單使用。

「Suzzi」一個以生活為出發，使用者的感受而設計的品牌，希望能為旅行及日常生活帶來一點舒適。從發起人、產品設計到生產製造，都是來自台灣，把「簡單」與「直接」內化到品牌與產品的各個面向，以這樣的理念為主軸，讓生活簡單不麻煩，讓生命豐富而溫暖。

Suzzi積木旅行分裝瓶 獨家專利三層防漏設計

旅行分裝瓶最大的魔王就是滲漏問題，Suzzi的方形瓶蓋旋轉對齊就鎖緊、3mm十字矽膠止漏閥、瓶蓋雙扣保障，層層防護，就算直接放進行李箱，也可以很放心，不滴不漏不爆漿，相信這對習慣攜帶慣用洗沐用品的朋友們，絕對是挑選重點。

黏牆上不用找地放，單手操作便利又方便

Suzzi不僅注重滲漏問題，更注意到進入浴室時常找不到地方放，不論是旅行還是到健身房運動，自備洗沐用品進到淋浴間，沒置物處就只能放地上，洗個澡要一直彎腰拿，還要擔心地板不乾淨，真的是人生好難，所以特別設計了可拆式吸盤，只要裝上吸盤，就能服貼黏在牆壁上，搭配上矽膠柔軟瓶身，單手就能輕鬆按壓使用而且又乾淨。

Suzzi除了可以幫你帶上習慣的盥洗、保養用品，更能幫你帶上家的味道，不論你是要短期旅行、長期旅行、出差，甚至是出門健身、游泳，都能把習慣的味道、安心的慣用品輕巧帶著走，它絕對是一個讓你放心的生活小物，更能帶給你生活舒適。若剛好姊妹朋友家人要出門玩，簡約又實用的旅遊好物，也是送禮的不錯選擇唷！10/31前於有.設計任選2件再享95折，詳情請見網站查詢。

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