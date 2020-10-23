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伯爵Possession 30周年品牌好友Shiva Safai展優雅風範
瑞士鐘表珠寶品牌伯爵（PIAGET）旗下Possession系列邁向30周年，透過可轉動式的設計，創造出靈活變化與自由搭穿組合的個人樂趣。品牌為慶祝Possession周年喜慶，邀請品牌好友Shiva Safai一同分享喜悅、除拍攝一系列宣傳視覺，並大方分享Shiva Safai對珠寶、穿搭的個人心法。
同時身兼模特兒、實業家和真人實境秀的Shiva Safai，出生於伊朗，成長於挪威，19歲時更搬到洛杉磯，並經營同名自有品牌「Essentials by Shiva Safai」，內容觸及美妝、時尚、生活風格與旅行。
由於伯爵今年喊出「Turn For Extraordinary」口號，Shiva Safai表示她「致力於讓每個瞬間都是非凡且難忘」，因為這些記憶將永存在生命中，且不時地想總令臉上永遠洋溢著微笑；當問到如何度過她的30歲生日時，原來Shiva Safai跟很多人一樣，從心裡害怕踏入30歲的大門，但最後她轉念並大方擁抱年紀的新紀元、以一個盛大的派對，「跟家人以及朋友們好好慶祝這一刻。」
至於她如何以Possession創造珠寶與服裝的搭配？她則指出會「盡可能地展現其多樣的層次感」，像是她特別喜愛多層次的配戴、也不拘泥於顏色、不同貴金屬的混搭。
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