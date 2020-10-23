尊重材料特性 范承宗逛愛馬仕petit h展找回兒時的純粹

相信對很多藝術家來說，創作是一件最不被設限的事，從靈感出現的那刻到成品誕生的過程，絕對不只有直線這條路可以走，方向也不一定相同。致力研究台灣傳統物件素材的當代藝術家范承宗，一路走來花了許多時間探尋各種不同手工藝品製作過程和方法，把零件、素材視為核心，再向外延伸、結合更多主題而完成作品，這樣的概念和流程，恰巧和愛馬仕petit h工坊不謀而合。

「這個工坊做出來的物件讓人有種好像在美術館欣賞作品一樣，第一眼都會很好奇，有點沒那麼尋常、脫離經驗、陌生的魅力，同時也很可愛。」逛完BELLAVITA愛馬仕旗艦店中正舉行的petit h展覽，范承宗這樣說著。「平常我們都用經驗判斷某個東西會是怎樣的物件，它可能有功能上的線索，但petit h展場裡的東西都跳脫這個概念，線索都被很有意思的隱藏、轉換了，要仔細多看幾眼、甚至需要聽解說才能得到答案，哪怕多小的物件都很有驚喜，跟我原先以為的很不一樣。」

petit h工坊創立以來遵循「以材料為優先考量」的概念，利用其他部門閒置的材料去進行隨興創作，因此讓材料可以發揮極致，各種跳脫以往經驗的異材質結合方式也是此系列很重要的特色。「他們用的是多出來的備品、裁切掉的皮料等等，這些東西本身品質都很好，但可能面積不夠大，因為某個製作目的結束後被剩餘下來，造型都有很有意思。藝術家根據這些零件給他們的想像，再去聯想、串聯，在這些碰撞中找出成為新品的可能性。就像字母在那邊，就看你要怎麼去把他們做成一首詩。」范承宗說他去年到愛馬仕巴黎工坊參觀，看完petit h工坊後就很想乾脆駐村創作，「因為這種創作方式太夢幻幸福了！」

從小獨鍾美勞課，喜歡動手做東西、拆東西、再還原，材料本身的細微魅力在范承宗眼中就像寶藏般閃閃發光。念工業設計出身的他，一開始在學校接觸的是為使用者設計、如何大量生產這類實際面的部份，直到看到傳統工藝製品製作過程後，才發現許多以前沒有發現的驚喜。「比如蒸籠，它是用一片薄木片手工彎曲，連續補五圈還原成實木般堅硬，秘密都藏在過程中。」他認為這些技術是很重要的靈感來源和資產，也是台灣可以跟世界分享的特色之一，也因此他對petit h工坊在製作上的細緻處理手法印象也非常深刻。

就拿這次展覽中的一項滑板造型裝飾瓷盤來說，范承宗表示只要是做創作的都會知道這背後一定經過很多嘗試，「結合瓷器跟滑板滾輪會產生很多加工上的麻煩，但你在看這些成品時可以發現petit h不怕麻煩，很多結合手法是洗鍊乾淨的，而不是魯莽的。」他也想起以前剛接觸傳統手工藝使用的天然材質時碰上的問題，「比如竹子和金屬零件，每片竹子的軟硬、色澤都不同，是變動的但是金屬相對穩定的，我如果為了穩定的部分強迫竹子變成我指定的樣子，那它會給我很多教訓。」有了幾次慘痛經驗後，他才發現創作上應該是要了解材料的不受控、隨機的部分，再靠穩定的部份去包容、解決這些誤差，這些誤差也可能會是這些作品最重要的特色。

尊重材料本身，反璞歸真去創作，使得范承宗與愛馬仕petit h工坊的核心價值有了連結。而「物盡其用」的概念也巧妙地刻劃了一個浪漫、友善環境的創作境界，「通常廠商推出一個東西，會大量生產以降低成本，不會去考慮其他像是對自然的危害。但以前人的做法是，比如木頭椅子壞掉是會拿去修的，就算最後丟了也不會對環境造成傷害，這是我接觸舊器物、傳統材料之後才發現的。」而petit h工坊因為以材料為本，有什麼再去想要做什麼，所以商品多是訂製或限量販售，這與范承宗專注傳統天然材質既有的特性、堅持純手工是很雷同的，「每次遇到客戶說我們不切實際、太浪漫，其實我都會覺得『太棒了！』因為這表示他們明確知道我們跟大量生產是不一樣的。」

對豪華朗機工團隊參與製作的玻璃彈珠軌道裝置印象深刻，對水磨石矮桌所藏著的愛馬仕品牌線索感到驚喜，petit h展覽讓范承宗感覺像是回到小時候，「在這個展裡面，你的視野見解不會受到既定印象、認知所框住，充滿未知的魅力、激發你的好奇心，不管是誰來到這裡，都會像個孩子一樣，體會到滿滿童趣。」

《愛馬仕 petit h 巡迴展台北站》資訊

地點：愛馬仕BELLAVITA旗艦店2F（台北市信義區松仁路28號2F）