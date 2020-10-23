花‧在日常，生活即是花器：初學者必看！在家DIY高質感花作

「花‧在日常，生活即是花器」，學插花與花藝設計是不少人喜愛的興趣選項。擁有日本池坊花道正教授一級資格的王楨媛Queena老師，與花藝初學者們分享設計要訣，以及基礎搭配概念，巧妙運用台灣常見的花材，在家就可以打造出高質感花作，一點都不難。

【初學者必看！花藝設計的基本元素】

設計作品時，建議先行了解幾個花藝插作前的重要元素，可加速重點的操作，順心隨性完成具個人特色的創作。有關花藝設計的元素主要分成材質、線條、比例與色彩四個部分，每個部分缺一不可，皆是成就作品的重點。

●材質：用點、線、面、塊形塑層次

提到植物材質，往往是花藝設計造型的基礎，主要依花材視覺特徵分為點、線、面、塊而構成。四個區塊根據設計的需求可以獨立也能互相搭配，而材質屬

於點、線、面、塊的哪一種沒有嚴厲的規定，這是因為同樣花材有時也會隨著成長時的大小粗細而自然變換，或是設計者對花材的剪裁，而改變了本身材質屬性。

至於如何分辨花材的材質屬性，建議可從肉眼觀察的練習開始。

1.點狀

視覺上呈現一顆一顆的小碎點，很適合用於點綴，替大平面的花材增加亮點，

跳脫出更豐富的層次。

例如：滿天星、火龍果、千日紅、蔓梅擬、金杖球……

花材視覺特徵分為點、線、面、塊而構成。圖／蘋果屋出版社提供

2.線狀

具有明顯的線條，可以營造出輕盈的流暢感，在不破壞作品形狀輪廓的前提下向外延伸，讓整體更為活潑躍動。例如：青龍葉、太令、狗尾草、羊齒……

3.面狀

大面積的平面花材，簡單幾枝就能營造出分量感，很適合用來填補花材稀疏處的海綿縫隙。

例如：山蘇、八角金盤、葉蘭……

4.塊狀

立體度高、視覺體積大的花材，具有主角級的存在感，得以輕易營造出整體花作的形態。

例如：繡球花、煙霧草、向日葵、夕霧草……

●比例：掌握視覺上的形狀、平衡

花型設計的比例，包含花器與花材、花材與花作，甚至花作與置放空間。之間的相互比例，都是創作前需要注意並考量的區塊。

比例決定了整體視覺平衡、形態與個性，是一門牽涉美學與科學的課題。例如在牆面帶框花籃、冠軍杯桌花中，以不等邊三角形的形狀鋪陳花材，亦或在並排平行腳花束中，將整體花作區分為高、中、低三個區塊配置，都是屬於比例的規劃。

不管是西洋或東洋花藝，對各式花型比例都有明確規範，也帶有一定深度與難度。學習花藝設計的人，不妨參考過去累積而成的古典花型進行創作，再將自己的創意發揮在比例設計上，呈現個人風貌。

●線條：運用花莖枝條的姿態

仔細觀察，即使是相同種類的花朵，每一朵花都有不同的表情與姿勢。如何運用各項花材的樣貌去詮釋自己的創作，可以說是花藝設計中最好玩的一點。熟悉花材各種姿態所帶來的視覺效果，可以更有效率地掌握設計，呈現作品欲表達的故事。

普遍的花藝設計往往喜歡由花面朝上的花朵枝材為主，才有朝氣蓬勃的氣氛，反之則儘量避開花面朝下的花朵，以免給人垂頭喪氣之感。但隨著時代多元取向的演進，各式各樣的設計已不再侷限與遵循一定規則，而是朝著設計者打算表現的概／觀念或故事情節而生。例如橫向散開結構桌花，便是利用柔麗絲自然垂下的曲度，表現流暢的弧線和華麗感。

●色彩：以色彩搭配打造風格

花朵色彩搭配影響整體設計。圖／蘋果屋出版社提供

一直以來，色彩都是設計過程中非常重要的部分。色彩有著強烈的視覺質素，能影響觀賞者心理與環境空間氛圍，是在設計作品前首先需要考量的重要環節。花藝創作前不妨先從以下幾點主要分類中，歸納出想要的效果，便能省下不少準備時間。如欲更加熟悉對色彩的認知，可以從網路上下載色相環圖片作隨時參考。色相表示不同色的名稱與彼此間關聯，可從色相環排列了解色相之間的相似與對比關係，從中進行色彩配置原則。

有關色彩的搭配，主要分為以下六點

1.單色系：只以一種顏色作為整體設計的主軸。單色花的凝聚有一定的吸睛度，也能成為空間中搶眼的存在，但因整體都是單色，而顏色又有所謂的情緒影響，插作前請先確認好放置的空間，以免造成可能的壓迫感。

2.同色系：將同色系中有深有淺的花材進行搭配，是適合成就整體感強烈卻又不失單調的一種方法。進行深淺配搭時可以在顏色上淺多深少、或深多淺少，也能以深淺近似同比例的相搭，都有不錯視覺成果。

3.相近色系：在花藝設計中加入譬如黃、橘，或藍、紫之類的相近顏色配置。相近色算是花藝設計中最常用到的配色方法。這種配色能夠展現豐富的顏色層次又方便駕馭，很適合初學者。

4.對比色系：對比色是將色相環相對的顏色譬如紅及綠、黃和紫、藍與橘互相配置，以呈現既突出又活潑的變化。使用時建議不用強烈的原色配搭，多用較淡的顏色，如粉紅與淡綠色，又或是一強（原色）一弱（非原色），像是鮮黃色與淡紫色。

5.多色聚集：將許多相異的顏色聚集在花藝創作上，展現繽紛多彩的豐富層次。多色聚集的重點是協調、不宜用原色系之外，各色的比例宜均衡分配，以免失衡而破壞了和諧感，屬於難度較高的方式。

6.多色漸層：不同顏色由垂直或平行所呈現的漸層表現，給人有著如彩虹般的雀躍新奇感。多色漸層可以只有同色系甚而對比色系，插作這類作品前建議先有些許的插花經驗或色彩敏感度。

【花藝設計實作：碗花 日出】

茴香煙花綻放，歡騰日出即至的消息。

城市生活裡，普遍家居空間小巧的情況下，我喜歡用具造型感的小型花器，選一處目光常會聚焦的地點後，靜置精巧但有分量的花藝作品。原因無他，深知平日在車水馬龍、不免嚮往大自然的心情，回到家中如能眼見花朵盛綻色彩陪伴左右，也算是繁忙緊湊日子中，另類的心靈綠癒。

此款碗花在器皿上使用了具有穩定性的日式色調，花材則搭配繽紛但不過度鮮豔造次的顏色組合，營造恬靜雅致卻不失雀躍的氛圍。

●花材：牡丹菊、康乃馨、繡球花、唐棉、初雪草、茴香、迷你太陽、紫薊、綠全捲

●說明：碗花的步驟簡易，只需先把主花置於視覺焦點處，再以此為準、四周錯落地鋪陳上其他花材，布滿整個碗型開口，即能達到不凡的視覺效果。作品最後用茴香延展出線條，為作品整體帶來輕盈的動態與空氣感。因為香草食用植物的茴香不僅姿態優美，還會散發淡淡特殊清甜氣息，放在家中就是最自然的安神芳香良方。

●材料準備

A 初雪草、B 茴香、C 繡球花、D 迷你太陽、E 康乃馨、F 唐棉、G 牡丹菊、H 紫薊、I 綠全捲。圖／蘋果屋出版社提供

初雪草 3枝

茴香 3枝

繡球花 1朵

迷你太陽 3枝

康乃馨 3枝

唐棉 1枝

牡丹菊 1朵

紫薊 1枝

綠全捲 1枝

●工具：花剪、海綿、碗型陶瓷開口花器

海綿裁切至適當大小、削平邊角，浸水完成後置入花器中。圖／蘋果屋出版社提供 【碗花】牡丹菊剪枝後，以花面最美的方向配置在視覺焦點處。圖／蘋果屋出版社提供 【碗花】康乃馨鋪陳在牡丹菊的左邊。圖／蘋果屋出版社提供 【碗花】迷你太陽剪枝，有高有低聚集在牡丹菊旁邊。圖／蘋果屋出版社提供 【碗花】紫薊剪枝，高低分配在牡丹菊右方。圖／蘋果屋出版社提供

●製作方法

1. 海綿裁切至適當大小、削平邊角，浸水完成後置入花器中。

2. 牡丹菊剪枝後，以花面最美的方向（這次作品花面是朝右邊比較耐看），配置在視覺焦點處。

3. 準備康乃馨，圍繞似地鋪陳在牡丹菊的左邊。

4. 接著把繡球花從康乃馨左側開始，往牡丹菊的方向簇擁過去，從左到右連成一片。

5. 將唐棉安插在左後方。

6. 將初雪草剪成比前面花材稍長一點的高度，點綴在花間，以不同材質增加作品層次。

7. 取一枝茴香剪枝，置入康乃馨之間拉出線條，表現深度。

8. 迷你太陽剪枝，有高有低聚集在牡丹菊旁邊，形成塊狀花群。

9. 紫薊剪枝，高低分配在牡丹菊右方，作為稍後作品高低差的中段聯繫。

10. 利用兩枝長枝茴香展現出線條高度與動態，與前面的茴香相呼應。

11. 綠全捲剪枝後，從前方茴香處下方延伸出來，點綴作品深度與趣味性，完成。

【碗花】將唐棉安插在左後方。圖／蘋果屋出版社提供 【碗花】繡球花從左到右放，連成一片。圖／蘋果屋出版社提供 【碗花】綠全捲剪枝後，從前方茴香處下方延伸出來。圖／蘋果屋出版社提供

TIP：當小型的迷你太陽遇上大型的塊狀面積如牡丹菊時，可以用群聚的方式擴大體積，在襯托之餘，不因形體太小而遭埋沒。