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路易莎全飲品「第二杯半價」！10月26日起連5日限時推出

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
路易莎10月26日起連續5日推出暖冬慶，早上11點前全飲品第二杯半價優惠。圖／路易莎提供
路易莎10月26日起連續5日推出暖冬慶，早上11點前全飲品第二杯半價優惠。圖／路易莎提供

微涼的秋季，連鎖品牌路易莎舉辦連續5日的暖冬慶，10/26~10/30每天早上11:00前，全飲品第二杯半價優惠(單筆同品項)。

路易莎表示，2020上半年，路易莎飲品銷量排行前10名熱賣都超過1000萬杯，除了消費者普遍喜愛的莊園、小農系列之外，今年初路易莎創辦人黃銘賢秉著職人精神到日本找尋好茶，4月陸續推出第一茶匠森田治秀監製的「100%一番抹茶」及「大臣賞冠軍茶匠系列煎焙茶」，短短幾個月就躍升排行榜前10名。

業者提醒，茶控別忘了搶先筆記，11/1~12/31憑黑卡就享「100%一番抹茶」及「大臣賞冠軍茶匠系列煎焙茶」單杯8折優惠。

路易莎2020上半年飲品銷量排行榜

1.咖啡拿鐵

2.美式黑咖啡

3.莊園拿鐵

4.莊園美式

5.錫蘭紅茶

6.路易莎特調咖啡

7.小農經典拿鐵

8.100%一番京都宇治抹茶鮮奶

9.小農雪點鮮奶茶

10.大臣賞冠軍茶匠焙茶鮮奶茶

「100%一番抹茶」及「大臣賞冠軍茶匠系列煎焙茶」系列上市短短幾個月，就以黑馬之姿躍升路易莎銷量排行榜前10名。圖／路易莎提供
「100%一番抹茶」及「大臣賞冠軍茶匠系列煎焙茶」系列上市短短幾個月，就以黑馬之姿躍升路易莎銷量排行榜前10名。圖／路易莎提供

路易莎 咖啡 奶茶

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