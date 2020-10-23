麥當勞優惠券快領起來！買一送一、最高省2,833元

台灣麥當勞2020振興優惠再一波，鐵粉最愛的優惠券，即日起開始發送，免消費即可索取，也可直接下載電子版本（http://mcdtw.com/0/10/9），下周三（10/28）優惠啟動，使用期間自10月28日至12月1日，等同打5折，消費者睽違已久的「買一送一」也有感回歸。

多重好康包括大薯、四塊麥克鷄塊、早餐薯餅等超人氣產品買一送一、百元四件組超爽大餐、最多現省100元的雙人共享餐、早餐飲品免費升級特選黑咖啡、指定早餐堡類加1元就有飲料等，整份優惠券最高可省2,833元。

此外，麥當勞10月28日起將推出超值全餐配餐新選擇，包括集結粉絲最愛六塊麥克鷄塊、小薯和飲料的「豪吃配餐」，以及冰（冰炫風）火（小薯）絕配加飲料的「炫冰配餐」；任一主餐加85元即可享用四件組套餐，現省35到40元。

芋頭控也要注意，「香芋派」10月28日至11月24日也限時回歸，濃郁的芋頭餡搭配香酥外皮，還吃得到芋頭塊，喜愛芋頭的消費者，趕快筆記上市日期。

因應配餐改變，「搖搖樂鷄腿排」、「凱撒脆鷄沙拉」將停止販售，並新增「凱撒辣脆鷄沙拉」的選項。

麥當勞2020年底最強振興優惠券亮點整理：

1.「買一送一賺很大」：除大薯、薯餅、OREO冰炫風外，人氣品項四塊麥克鷄塊、蜂蜜紅茶等也加入買一送一優惠行列，等於現打5折。

2.「超爽大餐100元起」：四件組套餐100元、五件組套餐150元，超值價最划算。

3.「雙人共享199元起」：兩款主餐、大薯、六塊麥克鷄塊加兩杯中杯飲料，雙人共享最低只要199元，最高現省100元。

4.「買分享盒送鷄塊」：憑券購買麥克鷄塊或鷄翅分享盒，就送四塊麥克鷄塊；還可搭配飲料買一送一。