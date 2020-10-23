引爆費洛蒙小姐魅力！女人國辦禁距離派對 10/31登場

10月是同志驕傲月，10月31日更是台灣同志遊行，想要在遊行後繼續狂歡嗎？女同志派對品牌「Lez's Meeting女人國」，將在10月31日晚上舉辦「PHEROMONE 禁距離」派對，現場還邀來香氛品牌alethiometer合作，為現場客人噴上專屬香氣，引爆費洛蒙風暴。

同婚通過已經1周年，不管是否有另一半，或還在尋覓中，女人國打造的16周年年度大型派對「PHEROMONE 禁距離」，包括DJ、表演、藝術與香氛，炒熱現場氣氛。

此次派對最特別是，邀來派對行動香水師，女人國主理人王安頤表示，「女人國要以費洛蒙為信號，給所有的女孩一個心動難忘的夜」，這回派對打出費洛蒙，剛好與青峰新歌「費洛蒙小姐」相似，她表示希望費洛蒙小姐們，可以在派對上發威，而且當天來可以不噴香水，現場有設置精油香氛體驗區，還有手部按摩服務，並有行動香水師為每個人噴上專屬的香氛味道。

派對現場將打造成LGBTQ的華麗聖殿，邀來型女DJ包括DJ HER、DJ Ro.Z、DJ Mila，以多元曲風炒熱氣氛，「色影姬」將帶來結合走秀、戲劇、舞蹈、互動的表演。

現場凡購票入場，可以兌換一瓶純生青島啤酒、Spring Vodka調酒，還有機會抽獎獲得美膚娜娜潔顏乳及alethiometer精油香水，搶先購買早鳥票，可獲得findom瑪卡玻尿酸熱感保濕型指險套與美膚娜娜水潤保濕純露。

PHEROMONE禁距離派對時間10月31日22點～04點，地點WESTAR（台北市漢中街116號8樓），更多詳情可上Lez’s meeting女人國官網或臉書查詢，購票請上UDN售票： https://reurl.cc/yg7W52。