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名士表Baumatic系列 斯文風天文台腕表平價誘客
身為Richetmont集團旗下的「名士（Baume & Mercier）」表，過往訴求奢侈腕表中的入門價位帶。品牌2020年主打系列「克里頓（Baumatic）」系列將於十一月在台灣上市，除了加入全新功能，更訴求瑞士天文台認證，平價誘客。
三款年度新品包含了萬年曆、星期日期及月相腕表、日期月相腕表，以及日期顯示COSC天文台腕表，搭配不同材質表殼、表面與表帶，共約九款新表。其中Baumatic日期顯示COSC天文台腕表，共有精鋼、雙色（精鋼和鍍金鋼）及18K玫瑰金三種款式，機芯更是品牌自製的Baumatic BM13自動上鍊機芯、具五日動力儲存，表款並獲瑞士官方天文台認證（COSC），訂價約93,500元起，其中灰色漸變款（M0A10550）的表面色澤更採漸層式設計，帶有煙燻、成熟的暗示。
Baumatic 日期月相自動腕表（M0A10552）則將日期與月相顯示整併、安置於表面六點鐘方向，透過透明的後底蓋，則能欣賞自製自動上鍊機芯（BAUMATIC BM14 1975 AC1）的魚鱗紋或機芯修飾，是實用以外的賞玩之樂。
最後而最為複雜、高階的表款則為具備萬年曆機芯的18K玫瑰金萬年曆自動腕表（M0A10583）。所謂的萬年曆，意指齊備日期、月份、星期等時間資訊，同時能夠正確分別大小月，以及四年一次的閏年。40毫米玫瑰金表殼裡，白色表面搭配相當清爽的金質指針與時標，同時自動盤也採用玫瑰K金。一年之計？或從一只萬年曆款式開始。
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