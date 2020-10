名士表Baumatic系列 斯文風天文台腕表平價誘客

身為Richetmont集團旗下的「名士(Baume & Mercier)」表,過往訴求奢侈腕表中的入門價位帶。品牌2020年主打系列「克里頓(Baumatic)」系列將於十一月在台灣上市,除了加入全新功能,更訴求瑞士天文台認證,平價誘客。

三款年度新品包含了萬年曆、星期日期及月相腕表、日期月相腕表,以及日期顯示COSC天文台腕表,搭配不同材質表殼、表面與表帶,共約九款新表。其中Baumatic日期顯示COSC天文台腕表,共有精鋼、雙色(精鋼和鍍金鋼)及18K玫瑰金三種款式,機芯更是品牌自製的Baumatic BM13自動上鍊機芯、具五日動力儲存,表款並獲瑞士官方天文台認證(COSC),訂價約93,500元起,其中灰色漸變款(M0A10550)的表面色澤更採漸層式設計,帶有煙燻、成熟的暗示。

Baumatic 日期月相自動腕表(M0A10552)則將日期與月相顯示整併、安置於表面六點鐘方向,透過透明的後底蓋,則能欣賞自製自動上鍊機芯(BAUMATIC BM14 1975 AC1)的魚鱗紋或機芯修飾,是實用以外的賞玩之樂。