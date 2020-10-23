玫瑰金、香檳金點綴 CASIO打造女孩專屬美型G-SHOCK表

CASIO旗下的Ｇ-SHOCK向來以強悍功能著稱，多數還帶有陽剛的外觀深受消費者的喜愛。雖然有了Baby-G的誕生，但不少女性仍愛經典表款的設計，因此讓品牌催生出全新的GM-S5600系列表款，搭配了玫瑰金或香檳金的選擇，堪稱是最美G-SHOCK。

全新的GM-S5600系列表款，是G-SHOCK特意為女性而打造，表徑比起原版的5600款，略為縮小，讓纖細的手腕亦能配戴。但最讓人關注的是G-SHOCK讓這系列表款，跳脫原本的運動感，在金屬表殼分別鍍上玫瑰金、香檳金和月光銀等色彩，更符合女性的喜好。連同橡膠錶帶也多了粉白、白色的選擇，反而多了幾許優雅的質感，大大顛覆過往對於G-SHOCK的印象。但即便如此，品牌仍不改初衷，讓這款GM-S5600具備200公尺防水、耐衝擊構造以及輕量的性能，在耐用與美感之間，取得平衡。

天梭表Seastar 1000計時碼表，不鏽鋼表殼搭載石英計時機芯，16,700元。圖／TISSOT提供

不喜歡數位顯示或是小表徑的女孩，則不能錯過，天梭表（TISSOT）最新上市的Seastar 1000石英款計時碼表。今年，天梭表延續Seastar 1000叫好又叫座的外型，搶先推出了漸層藍、漸層綠的表盤計時款。而漸層紅則是品牌的壓箱寶設計，除了搶眼的三眼小表盤，45.5毫米的大表徑，搭載腕表上的夜光指針設計與秒針上的發光點，確保在任何狀況下均清晰易讀。而旋入式表冠則可防止腕表滲水，並且經由護橋保護，避免表冠受到碰撞而損傷。可搭配橡膠或是不鏽鋼表鍊，中性的外觀裡，帶點神秘感，能與男友或老公一同分享配戴。

GM-S5600系列表款，一共推出4款，4種配色。圖／CASIO提供

G-SHOCK GM-S5600PG-4腕表，不鏽鋼表殼6,000元。圖／CASIO提供

G-SHOCK GM-S5600PG-1腕表，不鏽鋼表殼6,000元。圖／CASIO提供