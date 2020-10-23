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喜歡鬼滅之刃還是萬聖節？總之有骷髏就是潮！

聯合報 / 記者釋俊哲 / 台北即時報導
域峰（Favre-Leuba）的Deep Blue Passion腕表，中央小秒針則化身為一顆燃燒火焰、熊熊旋轉的骷髏頭，憤怒轉動時間。全世界限量28只，79,000元。圖 / Favre-Leuba提供。
域峰（Favre-Leuba）的Deep Blue Passion腕表，中央小秒針則化身為一顆燃燒火焰、熊熊旋轉的骷髏頭，憤怒轉動時間。全世界限量28只，79,000元。圖 / Favre-Leuba提供。

從近日大熱的動漫「鬼滅之刃」到即將在月底登場的「萬聖節」，鬼魂或骷髏，總帶給人無限聯想。有時候骷髏是鬼魂的象徵、有時成為恫嚇的圖騰，有時則提醒著我們：生而為人，當珍惜當下的存在與稍縱即逝。

蕭邦（Chopard）的L.U.C Skull One腕表以墨西哥Calavera骷髏為裝飾、慶祝亡靈節，透過節慶、嘉年華會，反思生與死的哲學辯證。漆面表面上的Calavera骷髏雙眼通透，貌似望向虛無，但飽滿強健的牙齒甚至俏皮的捲鬚卻帶來趣味反差。僅3.3毫米的L.U.C 96.53-L型自動上鍊超薄機芯具備雙發條盒與58小時動力儲存，腕表並採限量生產，全世界僅有100只，訂價約34萬6,000元。

然而面對死亡、難道我們勢必只能抱持哀傷、憐憫的態度？柏萊士（Bell & Ross）的BR 01 Laughing Skull WHITE腕表則以大笑、展現無畏或略帶嘲諷的態度。表面上從形體比例到裂痕、擬真度頗高的象牙白色骷髏，一旦當配戴者為BR-CAL.206手上鍊機芯上鍊的同時，骷髏下巴則為一開一闔動作，是嘲笑？是狂言？箇中趣味令人莞爾。除了擒縱系統位於12點鐘可欣賞一覽無遺，宛如刺刀、獵刀形狀的指針，則展示了無所畏懼的鬥志。

此外域峰（Favre-Leuba）則有一只Deep Blue Passion腕表亞洲限量款，除了長型的時、分兩針，中央的小秒針則化身為一顆燃燒火焰、熊熊旋轉的骷髏頭，表款並具300米防水性能，全世界限量28只。

Bell & Ross，BR 01 Laughing Skull WHITE腕表。當位腕表上鍊時，象牙白色的骷髏下巴將會一開一闔宛如大笑。33萬9,600元。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross，BR 01 Laughing Skull WHITE腕表。當位腕表上鍊時，象牙白色的骷髏下巴將會一開一闔宛如大笑。33萬9,600元。圖 / Bell & Ross提供。
煙燻黑色的透明底蓋，和表面的Calavera骷髏，正反呈現對比視覺樂趣。圖 / Chopard提供。
煙燻黑色的透明底蓋，和表面的Calavera骷髏，正反呈現對比視覺樂趣。圖 / Chopard提供。
超薄機芯的Chopard L.U.C Skull One腕表，以墨西哥Calavera骷髏為裝飾，盛大慶祝亡靈節與其背後意涵。圖 / Chopard提供。
超薄機芯的Chopard L.U.C Skull One腕表，以墨西哥Calavera骷髏為裝飾，盛大慶祝亡靈節與其背後意涵。圖 / Chopard提供。

腕表 牙齒 鬼滅之刃

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