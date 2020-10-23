喜歡鬼滅之刃還是萬聖節？總之有骷髏就是潮！

從近日大熱的動漫「鬼滅之刃」到即將在月底登場的「萬聖節」，鬼魂或骷髏，總帶給人無限聯想。有時候骷髏是鬼魂的象徵、有時成為恫嚇的圖騰，有時則提醒著我們：生而為人，當珍惜當下的存在與稍縱即逝。

蕭邦（Chopard）的L.U.C Skull One腕表以墨西哥Calavera骷髏為裝飾、慶祝亡靈節，透過節慶、嘉年華會，反思生與死的哲學辯證。漆面表面上的Calavera骷髏雙眼通透，貌似望向虛無，但飽滿強健的牙齒甚至俏皮的捲鬚卻帶來趣味反差。僅3.3毫米的L.U.C 96.53-L型自動上鍊超薄機芯具備雙發條盒與58小時動力儲存，腕表並採限量生產，全世界僅有100只，訂價約34萬6,000元。

然而面對死亡、難道我們勢必只能抱持哀傷、憐憫的態度？柏萊士（Bell & Ross）的BR 01 Laughing Skull WHITE腕表則以大笑、展現無畏或略帶嘲諷的態度。表面上從形體比例到裂痕、擬真度頗高的象牙白色骷髏，一旦當配戴者為BR-CAL.206手上鍊機芯上鍊的同時，骷髏下巴則為一開一闔動作，是嘲笑？是狂言？箇中趣味令人莞爾。除了擒縱系統位於12點鐘可欣賞一覽無遺，宛如刺刀、獵刀形狀的指針，則展示了無所畏懼的鬥志。