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DIOR又推出運動鞋來放火了 B27新款11月6日全球開搶

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
B27黑色光滑小牛皮與DIOR Oblique緹花低筒休閒鞋，32,000元。圖／DIOR提供
B27黑色光滑小牛皮與DIOR Oblique緹花低筒休閒鞋，32,000元。圖／DIOR提供

不論是品牌設計或潮牌聯名，精品運動鞋的動向與新款都備受關注，DIOR近日將上市全新的B27休閒鞋，品牌標誌設計細節、延續之前受歡迎的聯名款輪廓，又是一個熱賣潛力鞋款的誕生。

全新B27鞋款象徵男裝創意總監Kim Jones的時尚語彙、運動穿搭的精神，推出中筒、低筒版本以及灰白、白色、黑色。靈感來自於八○年代的網球鞋復古外型以及滑板文化，鞋身結合光滑小牛皮、絨面皮革的拼接，增添奢華氣息，整體感是都會時尚、運動風的呈現。在鞋身的圖樣設計部分，黑色款、以及向迪奧先生致敬的灰色款，是搭配Dior Oblique緹花帆布，白色款則是2021春季中首度亮相的Dior Oblique Galaxy雷射雕紋皮革，以前衛新穎的手法演繹經典Oblique紋路，孔眼設計也符合數位時代的表徵。

DIOR B27休閒鞋預計在11月6日上市，從邊緣染色、打磨到縫製，全程都在DIOR位於義大利的製鞋工坊以手工打造，講究品牌工藝的展現，獨特的3D視覺效果則來自鑲嵌、層疊手法，鞋舌標上的CD品牌字樣以尼龍緹花相襯，鏤空CD則成為鞋帶孔；鞋側、底部和後跟都有DIOR標誌，呼應logo流行的時勢。

B27白色光滑小牛皮與DIOR Oblique Galaxy雕紋低筒休閒鞋，32,000元。圖／DIOR提供
B27白色光滑小牛皮與DIOR Oblique Galaxy雕紋低筒休閒鞋，32,000元。圖／DIOR提供
B27黑色光滑小牛皮與DIOR Oblique緹花中筒休閒鞋，37,000元。圖／DIOR提供
B27黑色光滑小牛皮與DIOR Oblique緹花中筒休閒鞋，37,000元。圖／DIOR提供
B27灰白光滑小牛皮與DIOR Oblique緹花低筒休閒鞋，32,000元。圖／DIOR提供
B27灰白光滑小牛皮與DIOR Oblique緹花低筒休閒鞋，32,000元。圖／DIOR提供
B27白色光滑小牛皮與DIOR Oblique Galaxy雕紋低筒休閒鞋，32,000元。圖／DIOR提供
B27白色光滑小牛皮與DIOR Oblique Galaxy雕紋低筒休閒鞋，32,000元。圖／DIOR提供
B27灰白光滑小牛皮與DIOR Oblique緹花中筒休閒鞋，37,000元。圖／DIOR提供
B27灰白光滑小牛皮與DIOR Oblique緹花中筒休閒鞋，37,000元。圖／DIOR提供
B27白色光滑小牛皮與DIOR Oblique Galaxy雕紋中筒休閒鞋，37,000元。圖／DIOR提供
B27白色光滑小牛皮與DIOR Oblique Galaxy雕紋中筒休閒鞋，37,000元。圖／DIOR提供

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