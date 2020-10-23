DIOR又推出運動鞋來放火了 B27新款11月6日全球開搶

不論是品牌設計或潮牌聯名，精品運動鞋的動向與新款都備受關注，DIOR近日將上市全新的B27休閒鞋，品牌標誌設計細節、延續之前受歡迎的聯名款輪廓，又是一個熱賣潛力鞋款的誕生。

全新B27鞋款象徵男裝創意總監Kim Jones的時尚語彙、運動穿搭的精神，推出中筒、低筒版本以及灰白、白色、黑色。靈感來自於八○年代的網球鞋復古外型以及滑板文化，鞋身結合光滑小牛皮、絨面皮革的拼接，增添奢華氣息，整體感是都會時尚、運動風的呈現。在鞋身的圖樣設計部分，黑色款、以及向迪奧先生致敬的灰色款，是搭配Dior Oblique緹花帆布，白色款則是2021春季中首度亮相的Dior Oblique Galaxy雷射雕紋皮革，以前衛新穎的手法演繹經典Oblique紋路，孔眼設計也符合數位時代的表徵。