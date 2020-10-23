明星一窩蜂瘋搶穿！話題聯名MM6跨界The North Face羽絨外套

高端設計師品牌Maison Margiela旗下支線MM6於今年2月倫敦時裝周時，宣布與專業戶外功能服飾品牌The North Face合作當時就引起時尚、潮流迷的關注。還沒上市就有極高的討論度，而到了這季，眾明星們包括吳建豪、路嘉怡和郭源元，也都迫不及待的搶先穿上解構招牌羽絨外套。

MM6重心翻玩The North Face的Expedition System概念，以「一衣多穿」的設計及全天候功能服裝為主軸，重新詮釋出圓型鋪棉大衣、外套、上衣及連身裙款式。加上The North Face經典袖籠剪裁，搭配搶眼色調及功能型布料，在確保服裝的實用性之餘，亦不失前衛氣質。包括了Himalayan外套、山系Kaban斗篷及Nuptse羽絨外套等經典款式都具備這種雙重性，皆採用循環再用的熱能鎖溫羽絨製成。配飾部分，Nuptse羽絨外套填充圍巾加入了雙口袋及扣環，可將圍巾變成一件衣服，而不分指長筒手套在拇指分間處加入了Tabi的效果。

MM6 X THE NORTH FACE長方形圍巾21,800元。圖／微風精品提供

專業戶外運動品牌界的傳奇始祖鳥（ARC'TERYX）即便有許多時尚品牌想與其合作，仍不為所動，依舊專心的照自己的步伐發展。今年秋冬，品牌就將經典ATOM LT化纖外套改版升級，並為女性設計專屬的SANDRA防水外套、SANSA防水保暖大衣，讓喜歡戶外的女性有更多選擇。新品SANSA防水保暖大衣，使用耐磨的表布，加上GORE-TEX透氣防水，不用擔心天氣突然變化。以A-line的及膝剪裁展現俐落感的SANDRA長版大衣，結合女性化設計，採用單層防水，當邁入寒冷冬季時，裡面可添加一件保暖外套就很足夠。

MM6 X THE NORTH FACE Nuptse羽絨夾克33,800元。圖／微風精品提供

MM6 X THE NORTH FACE Tabi長筒手套17,800元。圖／微風精品提供

始祖鳥化纖防水外套9,980元。圖／ARC'TERYX提供