手刀前往！好市多開賣iPhone 12 有現貨還便宜上千元
今早iPhone 12、iPhone 12 Pro正式開賣，各地電信門市、3C通路、甚至百貨通路，皆出現排隊人潮，許多民眾都想要搶在第一波擁有今年新機，紛紛求問哪裡有現貨。
有網友分享，好市多門市今天跟其他通路同步開賣iPhone 12系列新機，除了各色現貨不少，直接可以結帳帶走之外，最令人驚喜的是空機價格比官網建議售價還要便宜，各款幾乎皆優惠上千元。但網友也回報，因為購買的人潮不少，部分顏色款式架上結帳紙卡陸續缺貨中。
而好市多線上購物也同步上架，其中線上獨賣的iPhone 12 Pro 512GB規格，蘋果官網定價44,400元，好市多線上購物只要42,799元，等於現省1,601元，等於買一支iPhone年費就回本了。
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