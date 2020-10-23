手刀前往！好市多開賣iPhone 12 有現貨還便宜上千元

今早iPhone 12、iPhone 12 Pro正式開賣，各地電信門市、3C通路、甚至百貨通路，皆出現排隊人潮，許多民眾都想要搶在第一波擁有今年新機，紛紛求問哪裡有現貨。

有網友分享，好市多門市今天跟其他通路同步開賣iPhone 12系列新機，除了各色現貨不少，直接可以結帳帶走之外，最令人驚喜的是空機價格比官網建議售價還要便宜，各款幾乎皆優惠上千元。但網友也回報，因為購買的人潮不少，部分顏色款式架上結帳紙卡陸續缺貨中。