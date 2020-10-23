限量快搶！迷你版「科學麵icash2.0」10/26搶先預購
近來icash2.0的造型愈來愈多樣，既實用又有收藏功能，愛金卡公司今年共推出「統一麵肉燥風味迷你號icash2.0」、「統一麵肉燥風味迷你碗icash2.0」、「保力達蠻牛icash2.0」等限量款，因擬真造型及可以感應乘車甚至發出聲音的特色，一上市就造成轟動。繼上周推出「哆啦A夢－縮小燈icash2.0」之後，這次再將國民休閒零食「科學麵」等比例縮小成迷你科學麵造型icash2.0，由統一企業獨家授權設計，麵體搖晃起來的沙沙聲不禁讓人聯想鹹香酥脆的好滋味。
迷你版「科學麵icash2.0」將於10月26日上午11點在OPEN POINT App開放會員搶先預購，限量1,000個，售價199元，完成預購並在10月27日前至7-ELEVEN門市結帳，即可於10月29日起於原預購付款門市取貨。沒有搶到預購的消費者也別灰心，11月4日起全台7-ELEVEN門市還會限量開賣8,000個，數量依各門市庫存為準。
icash2.0積極拓展使用通路，除了既有的台北捷運、桃園捷運、高雄捷運皆可使用之外，即將通車的台中捷運綠線也可使用icash2.0，12月31日前台新icash聯名卡還可享台北捷運車資最高20%回饋（每卡每月上限200元）。icash2.0購物優惠也不間斷，10月31日前到7-ELEVEN購買指定商品可享立折活動，周一至周六享5%、周日享10%折扣優惠；12月31日前指定銀行icash聯名卡在7-ELEVEN、康是美及速邁樂加油站於指定日消費可享OPEN POINT點數加碼回饋。
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