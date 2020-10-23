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「史上最美區間車」明抵台灣 周邊商品一次看同步開賣
被喻為「史上最美區間車」的EMU900型通勤電聯車，由韓國樂鐵與曾設計法國高鐵TGV的MBD Technologies工業設計團隊合作打造。台鐵局說，新車於明天落地抵達台灣，眾所期待的文創周邊商品同日開賣。
台鐵局說，配合新車發表，特別開發一系列文創周邊商品，其中首推EMU900型電聯車造型紀念酒，酒基為金門皇家酒廠產製58度甕藏高粱酒，陶瓷瓶裝500ml，車型外觀雕琢細膩套色精準，木製底盤崁入鐵軌襯托酒瓶，更有鐵路情境。搭配壓克力外罩，陳列擺飾送禮自用皆大方。
台鐵說，EMU900型通勤電聯車文創周邊商品持續開發中，新車落地上市商品計有造型毛巾、領帶夾、領帶禮盒、造型隨身碟、造型筆袋、造型水，更多日用品、服飾配件、辦公文具、飾品小物等，敬請期待。
台鐵說，新車外觀採銀色流線型車殼搭配墨黑鏡面，現代感十足的車頭，搭配綠色腰帶勾勒微笑線型，希望周邊商品也能為大眾帶來微笑好心情。
EMU900型通勤電聯車文創周邊商品販售洽詢電話：台北餐廳辦公室02-23619309、台鐵夢工場台北店02-23830367、台鐵夢工場花蓮店：03-8333971、台鐵本舖台中站04-22224683、台鐵本舖高雄站07-2851751。
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