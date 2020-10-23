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限量2萬盒！萊爾富「牛仔玫瑰粉」炫彩醫療口罩10/24開賣
萊爾富自從限量開賣萊潔炫彩口罩系列之後，每次到貨都引爆搶購潮，10月21日晚上8點開賣的新色系「極光綠」口罩限量3萬盒在20分鐘內就快速完售；萊爾富宣布將於本周六（10月24日）上午10點在門市Life-ET機台再推出新色系「牛仔玫瑰粉」醫療口罩預購，全台限量2萬盒、每盒50入售價399元，1人限購1盒、不能代購，限量售完為止。
萊爾富10月24日上午10點限量開賣的萊潔炫彩口罩系列「牛仔玫瑰粉」，是繼先前推出的「丹寧玫瑰粉」、「冰河藍」、「薰衣紫」、「淡橙橘」、「夜霓紫」、「軍墨綠」、「曜石黑」、「極光綠」等醫療口罩之後，第一款採用外耳繩的炫彩醫療口罩，由於耳繩改成由外向內拉，不僅提升醫療口罩的舒適度、降低了耳朵的壓力，也可讓「小臉人」戴成人口罩時更服貼；這次推出的「牛仔玫瑰粉」醫療口罩，比起「丹寧玫瑰粉」顏色更深，口罩布料上鋪滿飽和的嫩粉色與牛仔紋理，在個性穿搭上營造出法式優雅與牛仔粗曠的平衡感，更是粉紅控必備的時尚穿搭配件。
消費者可於10月24日上午10點透過萊爾富Life-ET機台（無藥商門市及特殊門市除外）進行預購，點選「炫彩口罩」並輸入手機號碼後，手機會收到一組簡訊驗證碼，將收到的驗證碼輸入機台驗證成功後，即可列印繳費單據至門市櫃台繳費，預購成功者可於11月17日後再回原購買門市取貨。
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