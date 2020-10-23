最狂果粉頭香排7天！各大電信iPhone 12系列開賣 「太平洋藍」狂缺

今天（10月23日）各大電信iPhone12、iPhone 12 Pro正式開賣，雖然天氣陰冷，但是在台北信義威秀的開賣會現場仍聚集大批果粉排隊搶先領機，其中中華電信的排隊頭香魏小姐早從10月17日下午1點就到場排隊，和親友輪班排隊排了第7天，她說是為了還表弟人情，所以來排隊要買iPhone 12 Pro「太平洋藍」256GB、選擇1,399型資費續約24個月，但因今天中華電信並未針對頭香加碼多送一支手機，僅有針對現場100名排隊者送3,600元優惠券，讓魏小姐坦承「有點可惜」。

中華電信排隊頭香魏小姐說，最期待5G速度快、穩定度高，不論上傳資料或打電動都可望更流暢，而且「太平洋藍」又是首度推出的新色，他們帶了零食與行動電源，一邊排隊一邊辦公打發時間。

台灣大哥大的排隊頭香陳先生是前天（10月21日）晚上8點到場排隊，也是要買iPhone 12 Pro「太平洋藍」256GB、想升級1,399型5G資費，他說剛好因合約到期，想要體驗5G飆速上網、看影片的快感。

遠傳電信的排隊頭香曾先生約昨晚大約8點多到場排隊，身為遠傳10年老客戶的他還帶了iPhone 6s來舊換新，想買Phone 12 Pro「太平洋藍」256GB，因現在已用1,399型資費、而且有用手機當熱點分享的需求，因此想升級1,799型資費。最後曾先生以3,500元的超值價格就換走最熱門的iPhone 12 Pro「太平洋藍」256GB，再獲得價值超過3,000元的「極速快充配件大禮包」、破萬元的遠傳5G數位服務，讓他直呼「實在太賺了」！

電信業者表示，今年Phone12、iPhone 12 Pro的預約量是去年同期的2～3倍，但首波到貨量較去年更吃緊，尤其最受果粉期待的Phone 12 Pro「太平洋藍」到貨量極少。台灣大哥大總經理林之晨指出，iPhone 12系列初期供貨量不太明朗，尤其iPhone 12 Pro系列幾乎每款都缺，可能要等2～4周後才可望回穩，會持續與Apple溝通進貨。

遠傳電信表示，iPhone 12系列預約是去年的3.5倍，不過供貨量比去年第一批到貨更緊，尤其新色「太平洋藍」數量最少，但這似乎是Apple的行銷策略，後續每週都會到貨，盡最大的能力消化預約。根據遠傳估計，iPhone 12拉抬5G的力量大，換機潮可能會和2014年3G轉4G及iPhone第一款大螢幕手機推出時差不多；4G升5G資費的申辦量也有提升，其中又以999型、1,399型資費最受歡迎。