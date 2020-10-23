快訊

落「魄」、巷「弄」怎唸？ 女兒注音作業看了崩潰

大同恢復一般交易 飆上5個月新高、兩個月漲逾八成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最狂果粉頭香排7天！各大電信iPhone 12系列開賣 「太平洋藍」狂缺

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
iPhone 12 Pro「太平洋藍」是首波預約的最夯機型。記者余承翰／攝影
iPhone 12 Pro「太平洋藍」是首波預約的最夯機型。記者余承翰／攝影

今天（10月23日）各大電信iPhone12、iPhone 12 Pro正式開賣，雖然天氣陰冷，但是在台北信義威秀的開賣會現場仍聚集大批果粉排隊搶先領機，其中中華電信的排隊頭香魏小姐早從10月17日下午1點就到場排隊，和親友輪班排隊排了第7天，她說是為了還表弟人情，所以來排隊要買iPhone 12 Pro「太平洋藍」256GB、選擇1,399型資費續約24個月，但因今天中華電信並未針對頭香加碼多送一支手機，僅有針對現場100名排隊者送3,600元優惠券，讓魏小姐坦承「有點可惜」。

中華電信排隊頭香魏小姐說，最期待5G速度快、穩定度高，不論上傳資料或打電動都可望更流暢，而且「太平洋藍」又是首度推出的新色，他們帶了零食與行動電源，一邊排隊一邊辦公打發時間。

台灣大哥大的排隊頭香陳先生是前天（10月21日）晚上8點到場排隊，也是要買iPhone 12 Pro「太平洋藍」256GB、想升級1,399型5G資費，他說剛好因合約到期，想要體驗5G飆速上網、看影片的快感。

遠傳電信的排隊頭香曾先生約昨晚大約8點多到場排隊，身為遠傳10年老客戶的他還帶了iPhone 6s來舊換新，想買Phone 12 Pro「太平洋藍」256GB，因現在已用1,399型資費、而且有用手機當熱點分享的需求，因此想升級1,799型資費。最後曾先生以3,500元的超值價格就換走最熱門的iPhone 12 Pro「太平洋藍」256GB，再獲得價值超過3,000元的「極速快充配件大禮包」、破萬元的遠傳5G數位服務，讓他直呼「實在太賺了」！

電信業者表示，今年Phone12、iPhone 12 Pro的預約量是去年同期的2～3倍，但首波到貨量較去年更吃緊，尤其最受果粉期待的Phone 12 Pro「太平洋藍」到貨量極少。台灣大哥大總經理林之晨指出，iPhone 12系列初期供貨量不太明朗，尤其iPhone 12 Pro系列幾乎每款都缺，可能要等2～4周後才可望回穩，會持續與Apple溝通進貨。

遠傳電信表示，iPhone 12系列預約是去年的3.5倍，不過供貨量比去年第一批到貨更緊，尤其新色「太平洋藍」數量最少，但這似乎是Apple的行銷策略，後續每週都會到貨，盡最大的能力消化預約。根據遠傳估計，iPhone 12拉抬5G的力量大，換機潮可能會和2014年3G轉4G及iPhone第一款大螢幕手機推出時差不多；4G升5G資費的申辦量也有提升，其中又以999型、1,399型資費最受歡迎。

台灣之星今天推出開賣日當日限定優惠，不限新申裝、攜碼、續約用戶，持舊iPhone到台灣之星全台門市進行舊換新並成功申辦的前100名消費者，即可享原回收價之外再加碼折6,000元。

遠傳電信的排隊頭香曾先生約昨晚大約8點多到場排隊，還帶了iPhone 6s來舊換新，想買iPhone 12 Pro「太平洋藍」256GB。記者陳立儀／攝影
遠傳電信的排隊頭香曾先生約昨晚大約8點多到場排隊，還帶了iPhone 6s來舊換新，想買iPhone 12 Pro「太平洋藍」256GB。記者陳立儀／攝影
台灣大哥大的排隊頭香陳先生前天（10月21日）晚上8點到場排隊，要買iPhone 12 Pro「太平洋藍」256GB。記者陳立儀／攝影
台灣大哥大的排隊頭香陳先生前天（10月21日）晚上8點到場排隊，要買iPhone 12 Pro「太平洋藍」256GB。記者陳立儀／攝影
台灣大哥大總經理林之晨（圖右）指出今年Phone12、iPhone 12 Pro的預約量是去年同期的2～3倍，可見深受果粉期待。記者陳立儀／攝影
台灣大哥大總經理林之晨（圖右）指出今年Phone12、iPhone 12 Pro的預約量是去年同期的2～3倍，可見深受果粉期待。記者陳立儀／攝影
遠傳電信的排隊頭香曾先生帶了iPhone 6s舊換新，用更超值的方式入手iPhone 12 Pro「太平洋藍」256GB。記者余承翰／攝影
遠傳電信的排隊頭香曾先生帶了iPhone 6s舊換新，用更超值的方式入手iPhone 12 Pro「太平洋藍」256GB。記者余承翰／攝影
果粉期待的iPhone 12、iPhone 12 Pro今天（10月23日）正式登台開賣。記者陳立儀／攝影
果粉期待的iPhone 12、iPhone 12 Pro今天（10月23日）正式登台開賣。記者陳立儀／攝影
各大電信今天（10月23日）於台北信義威秀舉辦iPhone 12系列開賣會，吸引大批果粉排隊搶先領機。記者余承翰／攝影
各大電信今天（10月23日）於台北信義威秀舉辦iPhone 12系列開賣會，吸引大批果粉排隊搶先領機。記者余承翰／攝影
中華電信的排隊頭香魏小姐早從10月17日下午1點就到場排隊，和親友輪班排隊排了超過160小時，要買iPhone 12 Pro「太平洋藍」256GB。記者陳立儀／攝影
中華電信的排隊頭香魏小姐早從10月17日下午1點就到場排隊，和親友輪班排隊排了超過160小時，要買iPhone 12 Pro「太平洋藍」256GB。記者陳立儀／攝影
台灣大哥大總經理林之晨（圖左）與排隊頭香陳先生合影。記者余承翰／攝影
台灣大哥大總經理林之晨（圖左）與排隊頭香陳先生合影。記者余承翰／攝影

零食

延伸閱讀

momo購物iPhone 12新機預購5分鐘銷售一空 拚30分到貨

iPhone 12開賣湧排隊人潮 蘋概股卻表現冷淡

只花3500！遠傳開賣iPhone 12新機 10年老客戶搶頭香直呼：太賺了

遠傳開賣頭香哥：iPhone 6s換i12 Pro只花3,500元

相關新聞

2021年度盤 維納斯、鷦鷯注入正能量

讓全球不平靜的2020年即將度過，終於迎向2021年，大家用正向心情面對。英國瓷器品牌Wedgwood、丹麥瓷器皇家哥本...

最狂果粉頭香排7天！各大電信iPhone 12系列開賣 「太平洋藍」狂缺

今天（10月23日）各大電信iPhone12、iPhone 12 Pro正式開賣，雖然天氣陰冷，但是在台北信義威秀的開賣...

Angelababy、木村心美穿DIOR格子裙撞衫 驚見「艾蜜莉在巴黎」造型

格子裙讓女星重返學生妹的青春，也讓Angelababy、木村心美Cocomi隔空撞衫，兩人演繹同一套DIOR 2020秋...

威士忌杯裡的「穿越劇」 蘇格登時光協奏系列38年

會不會太有戲？將調和了在波本桶與雪莉桶中至少熟成12年的「蘇格登12年」酒液，再花上26年的時間，到PX Oloroso...

台中新光三越周年慶業績提前達標 韓國商品展順勢登場

全台百貨店王台中新光三越今年周年慶業績目標41億元在今（22）日提前達標；「第四回韓國商品展」即日起至11月2日在10樓...

和牛、海膽、松葉蟹吃到飽！「上村牧場」11月7日登台開吃

看準台灣燒肉市場，來自日本的燒肉吃到飽「上村牧場」，即將於11月11日於微風北車正式開幕，並於11月7日開始試營運。店內...

新光三越、遠百、微風全台23家百貨激戰 首日戰況出爐

百貨周年慶激戰正開始，光是新光三越、遠東百貨、微風三大百貨集團，目前就有共24家百貨在全台展開年度關鍵之戰周年慶。百貨密...

不給糖就搗蛋！PONY、REEBOK教你穿出萬聖節最潮造型

10月底將登場的西洋萬聖節，已經成為了國人辦派對的藉口之一了，甚至還要提前租借道具狂歡助興。因此，運動閒休閒品牌包括PO...

Pandora攜手UNICEF限量版慈善吊飾 米莉芭比布朗獻聲

丹麥國際品牌Pandora自2019年開始與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作，協助基金會為超過1,000萬名兒童和青...

名人加持、限量版LV旅行箱衝高價 佳士得秋拍成焦點

精品路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以打造奢華的訂製旅行箱起家，每年於台北舉辦貴賓專屬的預約制展覽深受歡...

男粉絲看完電影和未婚妻出櫃 陳昊森出席plain-me活動 分享感人小故事

台灣選物品牌plain-me今年二月曾經攜手日本靴工業會推出「革靴勿論」快閃活動，推廣日本製的優良皮鞋。時序到了秋冬，雙...

精緻新繹 工業風格

從紐約的蘇活區（SOHO）舊工廠或是舊倉庫改造衍生工業風格，因而形成一股新瑞的設計風潮，最具特色的莫不是空間中具備工業性、獨特性、粗獷感、空間結構性。芸采創意空間設計吳佩芸總監將現代、精緻的藝術印象融會工業風格，替11、12樓的此案，重新擘劃蘊含在品味細節裡的生活底蘊。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。