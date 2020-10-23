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Angelababy、木村心美穿DIOR格子裙撞衫 驚見「艾蜜莉在巴黎」造型
格子裙讓女星重返學生妹的青春，也讓Angelababy、木村心美Cocomi隔空撞衫，兩人演繹同一套DIOR 2020秋冬的裙裝，展現截然不同的氛圍；Angelababy祭出她的纖瘦鉛筆腿，以擅長的甜美氣息展現街拍時尚，而格紋、貝雷帽的搭配公式，正巧貼近了最近火紅影集「艾蜜莉在巴黎（Emily in Paris）」的穿搭風格。
來自2020秋冬的Look 12造型，以棕色毛線衫詮釋品牌經典的Tie & Dior主題圖案，面料為羊絨，棱紋V領、袖口為細節設計，還有精緻的蜜蜂繡花；搭襯的白色、深橙色和黑色3色格紋褲裙，同樣以羊毛呢面料製成，呈現鬱金香花朵剪裁。而木村心美直接穿了秀上款的D-Furious長靴，以小牛皮的硬挺和羊毛襯裡的柔軟形成鮮明對比，飾有「CD」鎖釦為標誌設計。
女裝創意總監Maria Grazia Chiuri執掌的DIOR 2020秋冬系列，場景以霓虹燈裝置、標語帶來當代感，並運用迪奧先生熱愛的格紋作為主要元素，他曾撰文提及格紋具有「可以花俏，也可以俐落，優雅愜意，新穎且永遠不出錯」的特質；木村心美在拍攝日本版「ELLE」雜誌時還穿了同樣以3色格紋毛呢打造的中長裙，展現六、七○年代的優雅風格。
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