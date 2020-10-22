威士忌杯裡的「穿越劇」 蘇格登時光協奏系列38年

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

會不會太有戲？將調和了在波本桶與雪莉桶中至少熟成12年的「蘇格登12年」酒液，再花上26年的時間，到PX Oloroso雪莉風味桶與全新美國橡木桶「過桶」，終於成為蘇格登時光協奏系列38年單一麥芽威士忌。

有機會將蘇格登12年與蘇格登時光協奏系列38年兩款酒並列品飲，無疑是今天記者會的最大亮點。讓與會者彷彿經歷了一場在威士忌酒杯中搬演的「穿越劇」，精彩可期。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

初飲蘇格登12年，發現它充滿焦糖、水果乾與美妙的花香調，還帶著生氣勃勃的辛香料氣味，濃郁圓潤，豐醇平衡。這個酒款，或許可以算得上是蘇格登時光協奏系列38年的「前世」吧。

如果再經歷26年的時光，用3種橡木桶過桶，原來豐醇平衡的酒液，會有什麼樣的風貌轉變呢？

或許是使用了全新美國橡木桶的關係吧，蘇格登時光協奏系列38年洋溢著迷人的木質香調，還帶著清新的果香，甚至有一些蘋果的味道，酒體圓潤飽滿，反而是在尾韻的時候，才會出現波本桶的香草奶油氣味。整體來說，酒齡雖高，但卻依舊保持了漂亮的花香調以及年輕活潑的特質，相當不容易。

蘇格登38年單一麥芽威士忌即日起上市，全球限量1,689瓶，其中238瓶獨獻台灣威士忌藏家，建議售價為85,000元。

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