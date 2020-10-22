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精品級髮妝品牌！ORIBE「不可一世」系列讓好萊塢瘋狂

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
ORIBE不可一世系列深層髮膜 ／150ml／2,160元。圖／ORIBE提供
ORIBE不可一世系列深層髮膜 ／150ml／2,160元。圖／ORIBE提供

台灣頂級髮妝品牌市場逐漸擴大，也越來越多人願意花錢購買精品級的洗髮、護髮產品，被稱為髮妝品牌界愛馬仕的ORIBE，打造出頂級精品概念的髮妝用品，是殿堂級的品牌，今年再度上市，就推出「Gold Lust不可一世」洗護系列，在國外被好萊塢明星、名流指定使用，全系列拒絕動物測試，不含硫酸鹽（SLS & SLES）與麩質，讓所有人可以安心使用。

ORIBE由曾為超模辛蒂克勞馥、黑珍珠娜歐蜜與天后珍妮佛羅培茲，擔任髮型造型的美籍古巴裔造型大師Oribe Canales，與共同創辦人Daniel Kaner、Tev Finger於2008年所創立，當時就瞄準頂級市場，主打高端的洗護品牌。

在台灣的頂級沙龍中，不少髮型師也會使用ORIBE，全系列產品分別運用不同的頂級成分，如細小分子的植物性水解蛋白，能填補頭髮表皮層，植萃複合物內含植物性膠原蛋白、維生素B7，可以補充頭髮養分；生命之樹萃取含維他命A、D、E、F能抗氧化，對抗環境損傷等。

目前在台灣推出經典暢銷的「不可一世」系列，質地輕盈但不過度滋養，能從肌底改善髮況，如果頭髮常造型，也能得到養護，透過頂級植物精華、珍稀精華油，來重新養髮。且產品還加入調香師，具有蔚藍海岸淡香氛，包括佛手柑、檸檬、白桃、黑加侖和鈴蘭香味，使用上也有放鬆感。

另也推出「鬆感質地噴霧」，隨手一噴，就能打造出奢華慵懶感的髮型，是最有口碑的造型噴霧。日前上市活動，邀來潮模李涵Kiwi，還有FOUR Hair Concept、HAIRMOSA School兩間頂級沙龍，演繹髮型創作系列。

FOUR Hair Concept，為ORIBE活動打造創意髮型。圖／ORIBE提供
FOUR Hair Concept，為ORIBE活動打造創意髮型。圖／ORIBE提供
ORIBE不可一世系列超能量精萃／30ml／1,940元。圖／ORIBE提供
ORIBE不可一世系列超能量精萃／30ml／1,940元。圖／ORIBE提供
潮模李涵Kiwi，現身ORIBE上市活動。圖／ORIBE提供
潮模李涵Kiwi，現身ORIBE上市活動。圖／ORIBE提供
ORIBE不可一世系列髮油／30ml／1,940元。圖／ORIBE提供
ORIBE不可一世系列髮油／30ml／1,940元。圖／ORIBE提供
ORIBE不可一世系列香波洗髮露／250ml／1,600元。圖／ORIBE提供
ORIBE不可一世系列香波洗髮露／250ml／1,600元。圖／ORIBE提供
HAIRMOSA School，為ORIBE活動打造創意髮型。圖／ORIBE提供
HAIRMOSA School，為ORIBE活動打造創意髮型。圖／ORIBE提供
ORIBE不可一世系列。圖／ORIBE提供
ORIBE不可一世系列。圖／ORIBE提供

髮型 品牌 古巴

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