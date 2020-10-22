和牛、海膽、松葉蟹吃到飽！「上村牧場」11月7日登台開吃

看準台灣燒肉市場，來自日本的燒肉吃到飽「上村牧場」，即將於11月11日於微風北車正式開幕，並於11月7日開始試營運。店內不僅提供A4以上日本和牛、鴨肝、松葉蟹等食材，還有拉麵、壽司等料理，同時提供2種用餐方案，最低每人599元起。

由和民集團引進的上村牧場，最初創立於東京，目前在東京、大阪等地均有分店。即將開幕的微風北車店，乃是上村牧場跨足海外的第一站。店內特別引進日本專利技術合作的「特急列車」，藉由「特急列車」，可讓食材從廚房新鮮直送到餐桌，用餐更安心。

上村牧場的和牛使用自有牧場的和牛肉品，品種選用鹿兒島的薩摩牛，並由日本和牛品評會的「和牛飼育職人」飼育而成。店內共提供2種用餐方案，在「職人手藝和牛饗宴套餐」中，民眾除了可以品嚐到A4以上日本和牛之外，更加碼提供鴨肝、松葉蟹、海膽、鰻魚等頂級食材，再加上日式拉麵與壽司，共有近百種的選擇，每人1,099元起。另外還有價格親民的「經典燒肉派對套餐」，每人599元起。