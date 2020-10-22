新光三越、遠百、微風全台24家百貨激戰 首日戰況出爐

百貨周年慶激戰正開始，光是新光三越、遠東百貨、微風三大百貨集團，目前就有共24家百貨在全台展開年度關鍵之戰周年慶。百貨密集度最高的信義商圈，包括新光三越信義四館、微風三館今啟動周年慶首日，加上今年信義區百貨新軍遠百A13也正值周年慶，光信義區就有8家百貨對戰，戰火激烈。

●新光三越信義店首日吸23萬人血拼、進帳超過10億

新光三越台北信義新天地開店前集結超過千人排隊等候採購，新光三越總經理吳昕陽一早即到店為專櫃加油打氣，他表示，這波有天氣變涼助攻以及內需議題，都是買氣加溫、加分因素。信義新天地四館首日預計來客數超過23萬人次，業績突破10億，再創單日新高。

新光三越觀察，今年不能出國，消費者透過出國最愛買的精品配件、頂級保養、個性香氛來犒賞自己，均帶動業績雙位數成長。今年個性香氛熱賣，Jo Malone、Aesop、MFK、Le LABO、L:A BRUKET爆櫃熱賣，預計全館整檔賣出1萬瓶香水，對比去年成長5成。秋冬天提早轉濕冷，多合一除濕機、羽絨被胎較往年銷售翻倍，而大衣、外套類商品也較去年成長2成。此外，部分企業福委會已經超前佈署，將員工旅遊轉換成尾牙加碼，家電大筆訂單增加，以清淨機、吸塵器、萬用鍋三大品類最受歡迎，手機新品、無線音響、娛樂3C也是採購重點。

新光三越天母店周年慶同步開打，以天母獨家六大頂級保養最搶手，LA MER濃萃雙重修復精華50ml、雅詩蘭黛神級精華必收發燒組、蘭蔻黃金玫瑰修護露組平均5分鐘賣出一組；肌膚之鑰創．極致日夜組、資生堂皇室傳奇霜組熱銷破百組，KIEHL’S超導激光淨白組開店30分鐘內秒殺完售。

天母店超市日本進口商品齊全，日本麝香葡萄、AGF咖啡、P&G洗衣球等，各類民生用品箱購皆熱銷破百組。

●微風「貴公子經濟」看漲 男性消費客單成長2成

微風南山周年慶首日人潮。圖／微風提供

微風信義周年慶首日以精品珠寶及香氛表現亮眼，尤其「貴公子經濟」看漲，男性消費平均客單價相較平常約成長2成。Dior、Louis Vuitton精品男裝以秋冬西服銷售搶眼。今年男性香氛也是一大亮點，新品推出皆以男性、中性香為主。微風南山首日以潮品、精品、表現突出，成長幅度約30%，精品眼鏡全球同步開賣GENTLE MONSTER x Diplo飛行員風格鏡款，業績也成長近20%。天氣漸涼，微風松高以秋冬服飾、居家用品、寢具買氣最旺，NBA Store推出的JORDAN GORE-TEX男款外套，搶眼的撞色系受年輕族群喜愛，限量120件，首日已售出近50件。

●板橋大遠百首日衝9億 信義A13二波強攻會員

板橋大遠百蘭蔻、契爾氏、雅詩蘭黛是首日業績最早破百萬的人氣美妝。圖／遠百提供

遠百信義A13看好信義商圈買氣持續升溫，周年慶第二波力推「會員經濟學」，強化主顧客與會員黏著度，10月28日至11月8日推出百貨服飾單筆滿3,000送300，滿6,000加送100，遠百App會員滿6,000再加送100。加上低溫報到、連日下雨，瞄準秋冬換季商機推出冬被下殺3.4折起。