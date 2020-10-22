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不給糖就搗蛋！PONY、REEBOK教你穿出萬聖節最潮造型

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
REEBOK Question Mid系列Ankle Reaper籃球鞋，可徒手撕除鞋面，發現藏於底下繽紛色彩、骷髏頭塗鴉。圖／REEBOK提供
REEBOK Question Mid系列Ankle Reaper籃球鞋，可徒手撕除鞋面，發現藏於底下繽紛色彩、骷髏頭塗鴉。圖／REEBOK提供

10月底將登場的西洋萬聖節，已經成為了國人辦派對的藉口之一了，甚至還要提前租借道具狂歡助興。因此，運動閒休閒品牌包括PONY、REEBOK也嗅到商機，提前推出以「萬聖節」為主題的系列鞋款，讓消費者出席派對時，從頭到腳都能呼應主題。

你也正在準備今年萬聖節派對的造型選擇嗎？美式運動品牌PONY在這個特殊的節日裡，也推出了專屬的SHOOTER帆布鞋，透過經典配色加上萬聖節元素的Logo貼標，一秒就能成為最受矚目的人。PONY以經典的鞋型，輔以整體以黑色為主基調，同時配搭高飽和度的橙色作為點綴。其中，最大驚喜在於四款充滿童趣的魔鬼氈，包括PONY專屬logo和南瓜燈運用閃耀橙色和刺繡顯了萬聖節的主題；而幽靈和骷髏則以充滿復古元素的銀色亮片形式呈現。可以根據自己的喜好，以自由組合貼在鞋身上，隨心所欲的打造屬於自己獨一無二的專屬鞋款。

品牌大使吳哲晗詮釋萬聖節SHOOTER帆布鞋2,380元。圖／PONY提供
品牌大使吳哲晗詮釋萬聖節SHOOTER帆布鞋2,380元。圖／PONY提供

面對著萬聖節的到來，REEBOK旗下經典Question Mid系列也將推出萬聖節限定Ankle Reaper鞋款。REEBOK以蒼白鞋面帶來陰鬱的氣息，腳跟處也設計了「A.N.K.L.E.S」的墓碑字樣，向明星球員們的腳踝們致敬。而特別的是鞋面為可徒手撕除的設計，因此都去除白色部分後，就能發現以萬聖節獨有的繽紛色彩加上骷髏頭塗鴉，帶來應景的邪惡氣氛，搭配鞋墊上的滿版鬼魂印刷，絕對在萬聖節同時帶給鞋迷驚喜與驚嚇。

SHOOTER帆布鞋提供四款充滿童趣的魔鬼氈，包括PONY專屬logo和南瓜燈運用閃耀橙色和刺繡顯了萬聖節的主題。圖／PONY提供
SHOOTER帆布鞋提供四款充滿童趣的魔鬼氈，包括PONY專屬logo和南瓜燈運用閃耀橙色和刺繡顯了萬聖節的主題。圖／PONY提供

PONY萬聖節SHOOTER帆布鞋2,380元。圖／PONY提供
PONY萬聖節SHOOTER帆布鞋2,380元。圖／PONY提供

品牌大使吳哲晗詮釋萬聖節SHOOTER帆布鞋2,380元。圖／PONY提供
品牌大使吳哲晗詮釋萬聖節SHOOTER帆布鞋2,380元。圖／PONY提供

REEBOK Question Mid系列Ankle Reaper籃球鞋4,850元。圖／REEBOK提供
REEBOK Question Mid系列Ankle Reaper籃球鞋4,850元。圖／REEBOK提供

萬聖節 派對 品牌

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