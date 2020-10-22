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Pandora攜手UNICEF限量版慈善吊飾 米莉芭比布朗獻聲
丹麥國際品牌Pandora自2019年開始與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作，協助基金會為超過1,000萬名兒童和青少年爭取教育機會、自我表達和未來求職等相關輔助；今年10月，為延續品牌對聯合國兒童基金會（UNICEF）的支 持並慶祝11月20日的世界兒童日（World Children's Day），特別推出Pandora for UNICEF「Our Blue Planet 限量版吊飾」，為聯合國兒童基金會籌募善款，守護並支持孩童未來的夢想。
全新Pandora for UNICEF「Our Blue Planet 限量版吊飾」，以925銀材質與湛藍琺瑯勾勒出地球外型，並在其中藏進一顆愛心，外表鐫刻Supporting Young Voices標語，展現對全球孩童的支持。自10月22日起至2021年1月22日止，期間每售出一顆Pandora for UNICEF「Our Blue Planet限量版吊飾」，Pandora就會捐出15歐元予聯合國兒童基金會協助促進兒童福祉的工作，包括教育、性別平等、權利意識、賦權兒童等。
同時，為響應11月20日世界兒童日，Pandora與新生代女星暨品牌大使米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）合作短片，透過一場兒童創意工作坊的活動，紀錄孩子們勇敢探索自己未來志願的過程。Pandora也承諾將繼續參與「Pandora for UNICEF」計畫，持續協助孩童追尋夢想。
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