Pandora攜手UNICEF限量版慈善吊飾 米莉芭比布朗獻聲

丹麥國際品牌Pandora自2019年開始與聯合國兒童基金會(UNICEF)合作,協助基金會為超過1,000萬名兒童和青少年爭取教育機會、自我表達和未來求職等相關輔助;今年10月,為延續品牌對聯合國兒童基金會(UNICEF)的支 持並慶祝11月20日的世界兒童日(World Children's Day),特別推出Pandora for UNICEF「Our Blue Planet 限量版吊飾」,為聯合國兒童基金會籌募善款,守護並支持孩童未來的夢想。

全新Pandora for UNICEF「Our Blue Planet 限量版吊飾」,以925銀材質與湛藍琺瑯勾勒出地球外型,並在其中藏進一顆愛心,外表鐫刻Supporting Young Voices標語,展現對全球孩童的支持。自10月22日起至2021年1月22日止,期間每售出一顆Pandora for UNICEF「Our Blue Planet限量版吊飾」,Pandora就會捐出15歐元予聯合國兒童基金會協助促進兒童福祉的工作,包括教育、性別平等、權利意識、賦權兒童等。