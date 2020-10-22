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Pandora攜手UNICEF限量版慈善吊飾 米莉芭比布朗獻聲

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
丹麥國際品牌Pandora與聯合國兒童基金會（UNICEF）慈善合作。圖／Pandora提供
丹麥國際品牌Pandora與聯合國兒童基金會（UNICEF）慈善合作。圖／Pandora提供

丹麥國際品牌Pandora自2019年開始與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作，協助基金會為超過1,000萬名兒童和青少年爭取教育機會、自我表達和未來求職等相關輔助；今年10月，為延續品牌對聯合國兒童基金會（UNICEF）的支 持並慶祝11月20日的世界兒童日（World Children's Day），特別推出Pandora for UNICEF「Our Blue Planet 限量版吊飾」，為聯合國兒童基金會籌募善款，守護並支持孩童未來的夢想。

全新Pandora for UNICEF「Our Blue Planet 限量版吊飾」，以925銀材質與湛藍琺瑯勾勒出地球外型，並在其中藏進一顆愛心，外表鐫刻Supporting Young Voices標語，展現對全球孩童的支持。自10月22日起至2021年1月22日止，期間每售出一顆Pandora for UNICEF「Our Blue Planet限量版吊飾」，Pandora就會捐出15歐元予聯合國兒童基金會協助促進兒童福祉的工作，包括教育、性別平等、權利意識、賦權兒童等。

同時，為響應11月20日世界兒童日，Pandora與新生代女星暨品牌大使米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）合作短片，透過一場兒童創意工作坊的活動，紀錄孩子們勇敢探索自己未來志願的過程。Pandora也承諾將繼續參與「Pandora for UNICEF」計畫，持續協助孩童追尋夢想。

Pandora for UNICEF「Our Blue Planet限量版吊飾」，2,480元。圖／Pandora提供
Pandora for UNICEF「Our Blue Planet限量版吊飾」，2,480元。圖／Pandora提供
Pandora for UNICEF「Our Blue Planet限量版吊飾」，2,480元。圖／Pandora提供
Pandora for UNICEF「Our Blue Planet限量版吊飾」，2,480元。圖／Pandora提供
Pandora for UNICEF「Our Blue Planet限量版吊飾」，2,480元。圖／Pandora提供
Pandora for UNICEF「Our Blue Planet限量版吊飾」，2,480元。圖／Pandora提供
丹麥國際品牌Pandora與聯合國兒童基金會（UNICEF）慈善合作。圖／Pandora提供
丹麥國際品牌Pandora與聯合國兒童基金會（UNICEF）慈善合作。圖／Pandora提供
丹麥國際品牌Pandora與聯合國兒童基金會（UNICEF）慈善合作。圖／Pandora提供
丹麥國際品牌Pandora與聯合國兒童基金會（UNICEF）慈善合作。圖／Pandora提供

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