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名人加持、限量版LV旅行箱衝高價 佳士得秋拍成焦點

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
罕見鋅製路易威登EXPLORER行李箱，1886年，估價30萬港元起。圖／佳士得提供
罕見鋅製路易威登EXPLORER行李箱，1886年，估價30萬港元起。圖／佳士得提供

精品路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以打造奢華的訂製旅行箱起家，每年於台北舉辦貴賓專屬的預約制展覽深受歡迎。延續本月的展覽熱潮與話題，香港佳士得（Christies）在即將於11月27日香港秋季拍賣週首日舉辦的「典雅傳承：手袋及配飾」專場，呈獻一系列由路易威登於1886年至2019年間生產的最具代表性的行李箱。

佳士得的精品手袋部門專家認為，路易威登的收藏價值，主要的原因有三。一是悠長的歷史，這也是骨董箱往往價值驚人的主要原因。路易威登在1930年代從一名製箱工匠的學徒開始，到貴族階層的首選旅行用品工匠。適逢冒險與旅行開始興盛的19世紀，專為探險家和冒險家以耐磨材質打造的Explorer系列因此誕生。此次上拍便有一件1886年製造的罕見鋅製Explorer行李箱，估價30萬港元起。在過往，罕見的鋁製Explorer行李箱在佳士得倫敦曾經有以162,500英鎊高價成交的紀錄。

二是創意與稀有度。例如這次上拍的旅行箱中，便有一款當今現任男裝藝術總監Virgil Abloh在2019年秋冬時裝秀上以麥克傑可遜為靈感創作的明亮霓虹色系列作品。這款Malle Courrier行李箱外觀裝飾霓虹漸變色和Abloh個人最標誌性 的「X」圖騰，估價40萬港元起。

而為路易威登旅行箱價值錦上添花的，則是因為深受國際名流喜愛，代表生活品味及社會地位，包括足球巨星大衛貝克漢（David Beckham）家族、超模Gigi Hadid、蕾哈娜（Rihanna）、中國當紅藝人吳亦凡、第一時尚網紅Chiara Ferragni、美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）等。

VIRGIL ABLOH設計路易威登限量版綠色TUFFETAGE MONOGRAM WALLET TRUNK附綠色配件，2020年，估價45,000港元起。圖／佳士得提供
VIRGIL ABLOH設計路易威登限量版綠色TUFFETAGE MONOGRAM WALLET TRUNK附綠色配件，2020年，估價45,000港元起。圖／佳士得提供
VIRGIL ABLOH設計限量版路易威登黑色彩虹MONOGRAM MALLE COURRIER 110儲物箱，附銠金配件，2019年，估價40萬港元起。圖／佳士得提供
VIRGIL ABLOH設計限量版路易威登黑色彩虹MONOGRAM MALLE COURRIER 110儲物箱，附銠金配件，2019年，估價40萬港元起。圖／佳士得提供
訂製款路易威登MONOGRAM MALLIE COURRIER LOZINE 100 儲物箱附橙色內襯及黃銅配件，2010年春，估價80,000港元起。圖／佳士得提供
訂製款路易威登MONOGRAM MALLIE COURRIER LOZINE 100 儲物箱附橙色內襯及黃銅配件，2010年春，估價80,000港元起。圖／佳士得提供
BERNADINI MILANO改造路易威登黑色EPI皮革IPHONE音箱，附黃銅配件，2000年春，估價28,000港元起。圖／佳士得提供
BERNADINI MILANO改造路易威登黑色EPI皮革IPHONE音箱，附黃銅配件，2000年春，估價28,000港元起。圖／佳士得提供

佳士得 香港 LV

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