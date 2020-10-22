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名人加持、限量版LV旅行箱衝高價 佳士得秋拍成焦點
精品路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以打造奢華的訂製旅行箱起家，每年於台北舉辦貴賓專屬的預約制展覽深受歡迎。延續本月的展覽熱潮與話題，香港佳士得（Christies）在即將於11月27日香港秋季拍賣週首日舉辦的「典雅傳承：手袋及配飾」專場，呈獻一系列由路易威登於1886年至2019年間生產的最具代表性的行李箱。
佳士得的精品手袋部門專家認為，路易威登的收藏價值，主要的原因有三。一是悠長的歷史，這也是骨董箱往往價值驚人的主要原因。路易威登在1930年代從一名製箱工匠的學徒開始，到貴族階層的首選旅行用品工匠。適逢冒險與旅行開始興盛的19世紀，專為探險家和冒險家以耐磨材質打造的Explorer系列因此誕生。此次上拍便有一件1886年製造的罕見鋅製Explorer行李箱，估價30萬港元起。在過往，罕見的鋁製Explorer行李箱在佳士得倫敦曾經有以162,500英鎊高價成交的紀錄。
二是創意與稀有度。例如這次上拍的旅行箱中，便有一款當今現任男裝藝術總監Virgil Abloh在2019年秋冬時裝秀上以麥克傑可遜為靈感創作的明亮霓虹色系列作品。這款Malle Courrier行李箱外觀裝飾霓虹漸變色和Abloh個人最標誌性 的「X」圖騰，估價40萬港元起。
而為路易威登旅行箱價值錦上添花的，則是因為深受國際名流喜愛，代表生活品味及社會地位，包括足球巨星大衛貝克漢（David Beckham）家族、超模Gigi Hadid、蕾哈娜（Rihanna）、中國當紅藝人吳亦凡、第一時尚網紅Chiara Ferragni、美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）等。
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