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邊逛展邊喝威士忌 百富首度進駐2020 ART TAIPEI
蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌百富，首度進駐2020 ART TAIPEI台北國際藝術博覽會，攜手Each Modern亞紀畫廊，於ART TAIPEI展期間推出「百富故事集——威士忌、文化、主人翁」主題展，體驗由威士忌、經典文學與當代藝術所交織而成的迷人故事，逛展同時還能免費品酩百富故事系列酒款，自10月23日至10月26日止，在台北世貿一館展出。
此次百富的策展概念沿襲今年ART TAIPEI主題《登峰 • 造極》的靈感，不僅呼應百富勇於挑戰與創新的品牌理念，更突破性地結合藝文場域實踐品牌匠心精神。
百富持續關注「故事」對人的影響，本次遂與亞紀畫廊共同策劃此展，打造一場匯集視覺性、敘述性和隱喻性的藝術盛宴，呈現「故事」對當代藝術的影響，並帶領觀眾超越現實，以藝術家的視角讀取視覺化的故事訊息，無論是抽象技術、具象刻畫，都說明著故事啟發無窮想像力及與人產生共鳴的能力。
亞紀畫廊以「百富故事集－威士忌、文化、主人翁」為題，挑選了8幅風格獨樹一幟的畫作及對應的經典書籍，動人故事引發藝術創作的火花，每一幅畫背後，都有一個故事，每一個故事，都為百富故事系列注入更多感動與溫度。
展區同時展出百富故事系列：12年糖心橡木/ 14年泥煤週/ 19年石楠蜜香/ 26年深烘焙單一麥芽威士忌，並推出ART TAIPEI展期限定品酩好禮，看展來賓凡於現場加入私藏酒窖Line@官方帳號，即可免費兌換一杯「百富故事系列：12年糖心橡木或14年泥煤週」，每組帳號限兌換一次。憑ART TAIPEI貴賓卡還可免費兌換一杯「百富21年波特桶」，一卡限兌換一次，數量有限、兌完為止。
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