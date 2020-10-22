快訊

終於硬起來！環球科大欠薪3個月 教育部開罰10萬元

美售3項軍備 專家：這項附帶出售最令台灣人感到亢奮

男粉絲看完電影和未婚妻出櫃 陳昊森出席plain-me活動 分享感人小故事

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
陳昊森出席plain-me「革靴勿論」快閃活動記者會。圖／plain-me提供
陳昊森出席plain-me「革靴勿論」快閃活動記者會。圖／plain-me提供

台灣選物品牌plain-me今年二月曾經攜手日本靴工業會推出「革靴勿論」快閃活動，推廣日本製的優良皮鞋。時序到了秋冬，雙方又再次合作帶來更多鞋款品項，在發表會上特別請到入圍金馬最佳新演員獎的陳昊森以及剛升格人母的歐陽靖，分享他們穿搭鞋款的心得。

最近為了宣傳《刻在你心底的名字》跑了200多場映前、映後活動的陳昊森透露，有時候他也會穿皮鞋趕場，但是有些皮鞋穿著跑一整天腳踝會磨到破皮，「今天穿的MADRAS很輕很舒服，平常我也會喜歡搭配彩色的襪子，只是今天想說很久沒有跟我的腳踝見面了。」他以前對皮鞋的認識就是「正式場合穿的鞋子」，後來近幾年發現休閒風的皮鞋很流行，讓整個人看起來更有精神，所以也蠻喜歡的。歐陽靖則是建議女生挑皮鞋最主要要「合腳、材質輕、能跟腳，這樣才好走。」

陳昊森昨天晚上才發表了由他cover演唱的《刻在我心底的名字》MV，被他視為「送給粉絲們的禮物」，而粉絲們也非常熱情，一早就在今天的活動會場外等待，對此陳昊森表示超感動，也意識到自己人氣上的變化：「一開始台下觀眾對我們很陌生，但現在都很熟悉，也願意陪伴我們各地跑。」歐陽靖也說自己每天都在電視上看到昊森，還預言他的MV很快就會破百萬觀看。而聊到目前收到最印象深刻的影迷回饋是什麼？陳昊森透露，那是一對本來將要步入婚姻的男女：「那個觀眾看完電影後跟女友出櫃，女友不但接受而且還願意幫男方生小孩，因為他們非常愛小孩，還是決定一起擁有一個小孩。」

歐陽靖和日本老公因為疫情關係分隔兩地，老公甚至都還沒有親自跟出生兩個多月的女兒碰到面，談到這裡她表示也有很多人跟她一樣有這種情況，「所以大家要加油，狀況一定會好轉的！」一旁陳昊森馬上趁機置入：「那我推薦你去看《刻在我心底的名字》，那是一部愛的電影，在現在這麼艱難的環境下可以看一下。」

plain-me這次帶來的「革靴勿論」快閃活動，除了有二月就曾來過的REGAL Shoe&Co.、MADRAS、HARUTA三品牌之外，這次還特別帶來女鞋品牌Wisteria Fujiwara推出的台灣獨賣全新支線WF by WF，用柔軟的皮革呈現運動鞋款，休閒中帶著典雅，所有品牌都可以在plain-me官網和敦南旗艦店買到，之後也會陸續於台中美術園道店與台南店巡迴展售。此外更推出了訂製服務，包括REGAL Shoe&Co.、WF by WF都在plain-me敦南直營店提供消費者order喜歡的細節，打造專屬自己的款式。

HARUTA 907 Tassel loafer 流蘇樂福鞋，售價4,300元。圖／plain-me提供
HARUTA 907 Tassel loafer 流蘇樂福鞋，售價4,300元。圖／plain-me提供
REGAL Shoe & Co. 經典MARY JANE 皮鞋，售價17,100元
REGAL Shoe & Co. 經典MARY JANE 皮鞋，售價17,100元
REGAL Shoe & Co. 經典馬鞍鞋，售價18,900元。圖／plain-me提供
REGAL Shoe & Co. 經典馬鞍鞋，售價18,900元。圖／plain-me提供
歐陽靖出席plain-me「革靴勿論」快閃活動記者會。圖／plain-me提供
歐陽靖出席plain-me「革靴勿論」快閃活動記者會。圖／plain-me提供
包括REGAL Shoe&Co.、WF by WF都在plain-me敦南直營店提供消費者訂製服務。記者吳曉涵／攝影
包括REGAL Shoe&Co.、WF by WF都在plain-me敦南直營店提供消費者訂製服務。記者吳曉涵／攝影
WF by WF 皮革休閒鞋，售價6,000元。圖／plain-me提供
WF by WF 皮革休閒鞋，售價6,000元。圖／plain-me提供
歐陽靖、陳昊森出席plain-me「革靴勿論」快閃活動記者會。圖／plain-me提供
歐陽靖、陳昊森出席plain-me「革靴勿論」快閃活動記者會。圖／plain-me提供
陳昊森出席plain-me「革靴勿論」快閃活動記者會。圖／plain-me提供
陳昊森出席plain-me「革靴勿論」快閃活動記者會。圖／plain-me提供

品牌 日本 快閃

延伸閱讀

他打造的場景讓陳昊森哭到停不下來 專訪《刻在你心底的名字》美術指導姚國禎

與高爾宣、J.Sheon擦槍走火？閻奕格吐3字揭男友反應

「我敢說出我喜歡誰，你敢不敢？」《刻在你心底的名字》揪心語錄帶你回憶塵封的初戀

愛聽錄音帶、喜歡幫媽媽做家事 陳昊森把「真誠」牢牢刻在心底

相關新聞

精緻新繹 工業風格

從紐約的蘇活區（SOHO）舊工廠或是舊倉庫改造衍生工業風格，因而形成一股新瑞的設計風潮，最具特色的莫不是空間中具備工業性、獨特性、粗獷感、空間結構性。芸采創意空間設計吳佩芸總監將現代、精緻的藝術印象融會工業風格，替11、12樓的此案，重新擘劃蘊含在品味細節裡的生活底蘊。

不給糖就搗蛋！PONY、REEBOK教你穿出萬聖節最潮造型

10月底將登場的西洋萬聖節，已經成為了國人辦派對的藉口之一了，甚至還要提前租借道具狂歡助興。因此，運動閒休閒品牌包括PO...

Pandora攜手UNICEF限量版慈善吊飾 米莉芭比布朗獻聲

丹麥國際品牌Pandora自2019年開始與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作，協助基金會為超過1,000萬名兒童和青...

名人加持、限量版LV旅行箱衝高價 佳士得秋拍成焦點

精品路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以打造奢華的訂製旅行箱起家，每年於台北舉辦貴賓專屬的預約制展覽深受歡...

男粉絲看完電影和未婚妻出櫃 陳昊森出席plain-me活動 分享感人小故事

台灣選物品牌plain-me今年二月曾經攜手日本靴工業會推出「革靴勿論」快閃活動，推廣日本製的優良皮鞋。時序到了秋冬，雙...

最強新人李沐站台愛牌MSGM活動 現場化身直播主「揪團購」

獲得今年金鐘獎最佳新人的李沐，出席愛牌MSGM的秋冬新品上市活動，不只對於品牌的設計細節如數家珍，還現場直接模仿起直播主...

跟姓「郭」的朋友約起來！夏部火鍋「吃鍋享8折」

夏部火鍋為歡慶桃園南平店連續四年榮獲金牌好店獎，只要是郭先生、郭小姐（姓郭），或名字中有南、平、金、火其中一個條件符合，...

游宇潼熱衷環保少開冷氣 與ØZI帥穿PRADA再生尼龍系列

時尚品牌PRADA在台北101旗艦店發表Re-Nylon再生尼龍系列商品，邀請兩位星二代ØZI與游宇潼示範穿搭。平常就身...

今晚限時預購！星宇航空飛行夾克登場 胸口繡上機師徽章

星宇迷不斷敲碗的飛行夾克強勢登場！類似正式飛行夾克規格，星宇航空特別邀請制服設計師林尹培袞操刀，推出「A321neo飛行...

HOLA三度揪維尼小熊聯名 變身「維尼獅」首推電動玩偶

瞄準小熊維尼粉絲，HOLA特力和樂第三度攜手迪士尼推出小熊維尼聯名，設計以小熊維尼的家、小熊維尼與好友們在森林裡的畫面為...

虛實謙讓的設計律動性！紐約上城 摩登新風采

以紐約曼哈頓知名五星級酒店Baccarat Hotel為設計靈感，運用大量米色系的家具營造大氣氛圍，並利用紅色元素點亮柔和舒適的淺色調空間，搭佐絨布軟件及俐落金屬家具，奢華藏在細節裡，以雍容優雅之姿展現人文氣質的低調奢華。

鐵粉快衝！7-11「SNOOPY史努比聯名店」2號店進駐北車商圈

開幕不到半年就吸引上百萬人次造訪的7-ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」又有新店，第2家SNOOPY史努比主題門市...

熱門新聞

剩菜剩飯最好別吃 保存不當小心傷身

沙德爾升級中颱！有機會再增強 今到明晚降雨熱區曝光

雨下到明天 彭啟明：周六將出現入秋最低溫

豪雨特報！ 吳德榮：冷空氣南下 北部低溫下探18度

她非本科系卻順利錄取科技業 網揭老闆「愛用」2原因

滿滿芋泥溢出！早安美芝城6款「芋泥早餐」好幸福

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。