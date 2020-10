男粉絲看完電影和未婚妻出櫃 陳昊森出席plain-me活動 分享感人小故事

台灣選物品牌plain-me今年二月曾經攜手日本靴工業會推出「革靴勿論」快閃活動,推廣日本製的優良皮鞋。時序到了秋冬,雙方又再次合作帶來更多鞋款品項,在發表會上特別請到入圍金馬最佳新演員獎的陳昊森以及剛升格人母的歐陽靖,分享他們穿搭鞋款的心得。

最近為了宣傳《刻在你心底的名字》跑了200多場映前、映後活動的陳昊森透露,有時候他也會穿皮鞋趕場,但是有些皮鞋穿著跑一整天腳踝會磨到破皮,「今天穿的MADRAS很輕很舒服,平常我也會喜歡搭配彩色的襪子,只是今天想說很久沒有跟我的腳踝見面了。」他以前對皮鞋的認識就是「正式場合穿的鞋子」,後來近幾年發現休閒風的皮鞋很流行,讓整個人看起來更有精神,所以也蠻喜歡的。歐陽靖則是建議女生挑皮鞋最主要要「合腳、材質輕、能跟腳,這樣才好走。」

陳昊森昨天晚上才發表了由他cover演唱的《刻在我心底的名字》MV,被他視為「送給粉絲們的禮物」,而粉絲們也非常熱情,一早就在今天的活動會場外等待,對此陳昊森表示超感動,也意識到自己人氣上的變化:「一開始台下觀眾對我們很陌生,但現在都很熟悉,也願意陪伴我們各地跑。」歐陽靖也說自己每天都在電視上看到昊森,還預言他的MV很快就會破百萬觀看。而聊到目前收到最印象深刻的影迷回饋是什麼?陳昊森透露,那是一對本來將要步入婚姻的男女:「那個觀眾看完電影後跟女友出櫃,女友不但接受而且還願意幫男方生小孩,因為他們非常愛小孩,還是決定一起擁有一個小孩。」

歐陽靖和日本老公因為疫情關係分隔兩地,老公甚至都還沒有親自跟出生兩個多月的女兒碰到面,談到這裡她表示也有很多人跟她一樣有這種情況,「所以大家要加油,狀況一定會好轉的!」一旁陳昊森馬上趁機置入:「那我推薦你去看《刻在我心底的名字》,那是一部愛的電影,在現在這麼艱難的環境下可以看一下。」