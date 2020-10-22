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讓威士忌展現台灣之美 格蘭花格動物篇第二批次問世

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
全新上市的格蘭花格台灣之美動物篇第二批次，分別為台灣河川中的國寶魚櫻花鉤吻鮭——格蘭花格1991單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌；以及生活於海洋中的綠蠵龜——格蘭花格1979單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌。圖／隼昌提供
全新上市的格蘭花格台灣之美動物篇第二批次，分別為台灣河川中的國寶魚櫻花鉤吻鮭——格蘭花格1991單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌；以及生活於海洋中的綠蠵龜——格蘭花格1979單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌。圖／隼昌提供

秉持「透過威士忌看見台灣之美」的精神，來自蘇格蘭的百年家族傳承的單一麥芽威士忌品牌Glenfarclas格蘭花格和台灣免稅通路昇恆昌攜手合作，推出一系列「台灣之美」系列私選單桶（Private Casks）珍稀酒款。

2020年動物篇第二批次台灣之美【櫻花鉤吻鮭】——格蘭花格1991單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，以及台灣之美【綠蠵龜】—— 格蘭花格1979單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，即日起限量問世，於台灣免稅通路昇恆昌限量獨家上市。

台灣之美【櫻花鉤吻鮭】 ― 格蘭花格1991單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，全台限量195瓶，建議售價15,000元。

它具有經典而飽滿的雪莉調性，淡雅的皮革氣味，果香與可可粉的氣息交揉，入口後有薑的辛香，接著是扎實的黑巧克力風味佐柑橘，尾韻悠長而溫暖1990年代是台灣在政治和民生方面有許多發展的時代，南迴鐵路通車，代表台灣環島鐵路的完成，成為台灣交通命脈之一，十分具有意義。而此歷史事件也和有「國寶魚」之稱的櫻花鉤吻鮭相互輝映。

台灣之美【綠蠵龜】 ― 格蘭花格1979單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，全台限量309瓶，建議售價39,800元。

它具有香甜和舒服的木質香氣息，夾著淡淡辛香調性，入口豐富蘊含層次，奶油般的口感，帶著舒適的單寧感和辛香料，尾韻適中。1979年桃園機場正式啟用，是台灣交通的新猷，大幅增加台灣人與國際交流的機會，也讓全球遊客能踏上台灣寶島親眼見證美好事物，就像綠蠵龜是台灣十分珍視的海洋生物，同時是國際重視的保育動物。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

隼昌股份有限公司董事總經理鄭國隆（左）與董事長Jim Cumming。圖／隼昌提供
隼昌股份有限公司董事總經理鄭國隆（左）與董事長Jim Cumming。圖／隼昌提供
台灣之美【綠蠵龜】—— 格蘭花格1979單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，全台限量309瓶，建議售價39,800元。圖／隼昌提供
台灣之美【綠蠵龜】—— 格蘭花格1979單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，全台限量309瓶，建議售價39,800元。圖／隼昌提供
台灣之美【櫻花鉤吻鮭】——格蘭花格1991單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，全台限量195瓶，建議售價15,000元。圖／隼昌提供
台灣之美【櫻花鉤吻鮭】——格蘭花格1991單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，全台限量195瓶，建議售價15,000元。圖／隼昌提供

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