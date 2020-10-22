最強新人李沐站台愛牌MSGM活動 現場化身直播主「揪團購」

獲得今年金鐘獎最佳新人的李沐，出席愛牌MSGM的秋冬新品上市活動，不只對於品牌的設計細節如數家珍，還現場直接模仿起直播主「揪團購」，笑說「我有幫大家談到很好的團購價喔！」展現她俏皮的一面。

義大利潮牌MSGM秋冬系列與傳奇電影導演、恐怖片大師Dario Argento推出一系列以電影海報為主要靈感的設計，充滿了黑暗、慾望和故事性。而李沐看到這系列就非常的喜歡，特別是她於活動時身穿的食人花圖案襯衫與短褲，並表示MSGM的選色都很特別，是一種「低調中的高調」。而下月就要進入戲組工作，問到李沐是否會想挑戰恐怖片？她則回應說「基於辛苦程度，我只想扮被嚇的人」，因為李沐的印象中，要嚇人的話都要吊鋼索飛來飛去，消耗很大。被嚇的人，相對就比較輕鬆一點，但如果有需要扮醜的恐怖片角色，李沐還是樂於嘗試。

MSGM的秋冬男裝，以Haunted（鬧鬼）為主題，並使用大量的桃紅、棕褐色、翠綠與淺紫色互相搭配，部分的毛衣上還印製了Dario Argento的經典電影《九命怪貓》的海報圖案，讓人難忘。而品牌的女裝設計主題則是「黑夜」，探討了導演的電影美學和對暗黑詩歌的喜好，其中李沐演繹的「食人花」襯衫、短褲，就傳遞出Dario Argento所營造出來如童話般的甜蜜噩夢氛圍。不同於男裝，採用了黑色與紅色的強烈組合，塑造出恐怖懸疑的氣氛，卻又帶有著女性魅力，如電影角色，在黑暗中從未露臉，卻有著致命的神秘感。

本屆金鐘獎最佳新人李沐，出席愛牌MSGM的秋冬新品上市活動。記者曾學仁／攝影

本屆金鐘獎最佳新人李沐，出席愛牌MSGM的秋冬新品上市活動。記者曾學仁／攝影

本屆金鐘獎最佳新人李沐，出席愛牌MSGM的秋冬新品上市活動。記者曾學仁／攝影

本屆金鐘獎最佳新人李沐，出席愛牌MSGM的秋冬新品上市活動。記者曾學仁／攝影

本屆金鐘獎最佳新人李沐，出席愛牌MSGM的秋冬新品上市活動。記者曾學仁／攝影

本屆金鐘獎最佳新人李沐，出席愛牌MSGM的秋冬新品上市活動。記者曾學仁／攝影

MSGM秋冬系列食人花圓領衫11,500元。圖／藍鐘提供

MSGM秋冬系列連衣百褶裙16,300元。圖／藍鐘提供

MSGM秋冬系列食人花印花襯衫13,500元。圖／藍鐘提供

MSGM秋冬九命怪貓海報緹花毛衣21,500元。圖／藍鐘提供